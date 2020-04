De politie heeft woensdag een tweede verdachte kunnen aanhouden die mogelijk deel uitmaakte van een groep die dinsdagavond een Rotterdamse agent beet en mishandelde. De agent werd aangevallen nadat hij de groep aansprak omdat zij de coronamaatregelen negeerden en te dicht bij elkaar stonden.

Het gaat om een 29-jarige Rotterdammer, nadat eerder al een 30-jarige plaatsgenoot was gearresteerd. Hij zit vast op verdenking van mishandeling en poging tot doodslag, Het is niet duidelijk waarvan de tweede verdachte wordt beschuldigd.

In een post op Instagram toont de politie beelden van de bijtwonden die agenten opliepen. Zij ondergaan momenteel een antibioticakuur en hebben een tetanusprik gehad.

Het korps geeft ook meer info over de mishandeling. Zo zouden agenten tijdens de aanhouding op de Bellamystraat in Rotterdam zijn bekogeld met bakstenen en een fiets. Toen de verdachte bijna was overmeesterd en agenten boven op hem op de grond lagen, heeft een tweede man geprobeerd hen tegen het hoofd te schoppen.

De politie vermoedt dat de groep onder invloed was van alcohol. Agenten die waren opgeroepen om de twee slachtoffers te ondersteunen, konden de vechtpartij uiteindelijk opbreken met het gebruik van pepperspray. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Een woordvoerder vertelde eerder al dat het incident "een behoorlijke impact" heeft gehad op de agenten en noemt het "onacceptabel".