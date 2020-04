Zorgverleners die intensief werken met coronapatiënten lopen daarbij zelf een verhoogd risico op besmetting met het nieuwe virus. Twee Utrechtse artsen hebben voor deze groep een steunfonds opgericht. Dit fonds moet een vergoeding garanderen voor zorgpersoneel dat arbeidsongeschikt raakt of voor nabestaanden als een arts of verpleegkundige zelfs overlijdt.

Het fonds valt onder de nieuw opgerichte Stichting Zorg na Werk In Coronazorg (ZWIC). Het idee ontstond na de eerste operatie van een coronapatiënt door othopedisch chirurg Sander Muijs van het UMC Utrecht.

Na afloop sprak hij zijn collega Marijn Houwert en deelde zijn zorgen of Nederland wel goed genoeg zorgt voor de betrokken professionals die actief zijn in de frontlinie. Het resultaat was een gezamenlijk blog in Medisch Contact.

Hierop volgden honderden reacties uit het hele land, waarna de chirurgen begin maart besloten het steunfonds in het leven te roepen.

De hoop is dat overheid en bedrijven bijdragen aan het fonds

Stichting ZWIC vraagt overheid, organisaties, bedrijven en burgers om bij te dragen aan het steunfonds zodat (familieleden van) arts-assistenten en verpleegkundigen er indien nodig een beroep op kunnen doen.

Inmiddels is het eerste geld binnen en is ook ondersteuning in andere vormen toegezegd. Het plan is om zorgverleners die arbeidsongeschikt raken of de nabestaanden in geval van overlijden enkele tienduizenden euro’s uit te keren.

Zorgvakbond NU ‘91 heeft zich aangesloten bij het initiatief. De organisatie lobbyt er bij het kabinet voor een goede compensatieregeling in het leven te roepen voor (nabestaanden van) zorgpersoneel.

