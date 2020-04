Het coronavirus maakt in de VS disproportioneel veel slachtoffers onder de zwarte bevolking. Afro-Amerikanen leven gemiddeld ongezonder dan witte Amerikanen, wat deze groep bevattelijker voor een besmetting maakt. Bovendien hebben veel zwarte Amerikanen geen toegang tot goede gezondheidszorg.

Zelfs viroloog Anthony Fauci, het belangrijkste lid van de coronataskforce van president Donald Trump, erkende dinsdag tijdens een persconferentie dat er sprake is van een "onacceptabele ongelijkheid" in de manier waarop zwarte en witte Amerikanen worden getroffen in deze coronacrisis. "Na deze crisis moet er alles aan gedaan worden om deze kloof te dichten."

Volgens gezondheidsadviseur Jerome Adams hebben zwarte Amerikanen drie keer zoveel kans op een besmetting met het coronavirus als witte Amerikanen. De kans dat Afro-Amerikanen aan COVID-19 overlijden is zelfs zes keer groter dan onder witte Amerikanen.

In Milwaukee County, de grootste stad in de staat Wisconsin, is bijna drie kwart van alle coronapatiënten zwart, terwijl deze groep maar een kwart van de bevolking vormt.

Veel Afro-Amerikanen leven in slechte sociale omstandigheden

Afro-Amerikanen hebben bovengemiddeld veel gezondheidsproblemen die samenhangen met de vaak slechte sociale omstandigheden waarin zij leven. Zij hebben relatief vaker last van diabetes, obesitas, hartfalen en longklachten, omdat ze geen geld hebben voor gezond en vers eten.

Bovendien wonen zwarte Amerikanen over het algemeen dichter op elkaar dan witte Amerikanen, wat de kans op verspreiding van het virus onder deze groep groter maakt. Ook moeten zij over het algemeen meer gebruikmaken van het openbaar vervoer en hebben ze geen verzekering voor de hoge medische kosten die een ziekenhuisbehandeling met zich meebrengt.

Met zo'n 400.000 bevestigde besmettingen en inmiddels meer dan 13.000 doden is de VS een van de hardst getroffen landen ter wereld.

