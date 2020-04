De Franse overheid is bereid om Air France-KLM "veel steun" te bieden om de luchtvaartmaatschappij door de huidige coronacrisis heen te slepen, zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire woensdag in een interview met France 2.

"Air France verliest op dit moment miljarden per maand", stelde hij. "Het bedrijf heeft geen steuntje in de rug nodig, maar flinke staatssteun. En die gaat deze Franse kampioen ook krijgen, koste wat kost."

Le Maire beklemtoonde dat Air France -KLM niet het enige bedrijf in de vliegbranche is die steun nodig heeft. Ook vliegtuigbouwer Airbus zit door de coronacrisis flink in de problemen.

