De Franse overheid is bereid om Air France-KLM "veel steun" te bieden om de luchtvaartmaatschappij door de huidige coronacrisis heen te slepen, zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire woensdag in een interview met France 2.

"Air France verliest op dit moment miljarden per maand", stelde hij. "Het bedrijf heeft geen steuntje in de rug nodig, maar flinke staatssteun. En die gaat deze Franse kampioen ook krijgen, koste wat kost."

Jean-Baptiste Djebbari, de Franse onderminister voor Transport, liet eerder op woensdag weten dat een steunpakket van 6,5 miljard euro "niet onrealistisch is". Dit betreft dan een lening waar Frankrijk en Nederland garant staan, meldt Reuters.

Hierover zou overleg worden gevoerd met de Nederlandse overheid. Zowel Frankrijk als Nederland zijn voor 14 procent aandeelhouder.

Bij KLM alleen al werken ongeveer 33.000 mensen. De vliegmaatschappij heeft noodgedwongen maatregelen aangekondigd. Voor iedereen is werktijdverkorting aangevraagd en tijdelijke contracten worden niet verlengd.

Le Maire beklemtoonde dat Air France -KLM niet het enige bedrijf in de vliegbranche is die steun nodig heeft. Ook vliegtuigbouwer Airbus zit door de coronacrisis flink in de problemen.

