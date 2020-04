Eén op de vijf scholen heeft momenteel niet alle leerlingen in beeld, blijkt donderdag uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 968 schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen doen hun schoolwerk al sinds 16 maart gedwongen thuis, omdat de scholen dicht zijn wegens het coronavirus.

Volgens de AVS heeft 22 procent van de scholen te maken met onvindbare leerlingen. Gemiddeld gaat het om vier kinderen, die van de radar zijn geraakt. De schoolleiders zeggen dat het in veel gevallen gaat om leden van één gezin. In sommige gevallen gaat het om vluchtelingen. Volgens de schoolhoofden gaat het vaak om families, die ook in reguliere tijden weleens verdwijnen.

In totaal gaat het om ongeveer 5.200 scholieren met wie leerkrachten op dit moment geen contact hebben. Volgens de AVS proberen de scholen de kinderen vaak eerst op allerlei manieren zelf te bereiken.

Als leerlingen dan nog niet van zich laten horen, wordt de hulp ingeschakeld van een leerplichtambtenaar. "Niet zo zeer om te beboeten, maar wel om het contact proberen te leggen of te herstellen in het belang van de kinderen", zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Scholen houden zich tijdens de coronacrisis ook bezig met het in de gaten houden van zogeheten kwetsbare leerlingen. Het gaat dan om kinderen, die het normaal ook al lastig hebben thuis. Per school gaat dit gemiddeld om veertien scholieren.

In de laatste twee weken deden schoolleiders gemiddeld één keer een melding bij Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor drie kwart van de scholen is dit niet meer dan gewoonlijk, maar voor 14 procent van de schoolhoofden is dit meer dan normaal.

Volgens Van Haren spelen schoolleiders "zeker in deze tijden een belangrijke rol bij het signaleren en aanpakken van problematiek bij kinderen". Om dit wat gemakkelijker te maken, is er speciaal voor het onderwijs een nieuwe app ontwikkeld, die scholen de mogelijkheid biedt om (vermoedens van) kindermishandeling digitaal te melden.

De app Meldcode Kindermishandeling is te downloaden in de Google Play Store en de Apple Play Store.

