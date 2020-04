Het aantal patiënten op de intensive care in Italië is voor de vijfde dag op rij gedaald. In Duitsland zijn er woensdag opnieuw meer besmettingen geregistreerd, terwijl de autoriteiten in Spanje juist een afvlakking constateren. Dit is de stand van zaken in de landen om ons heen.

Dodental in Italië stijgt langzamer

In Italië zijn er in de afgelopen 24 uur 542 nieuwe sterfgevallen geregistreerd. Dat zijn er 62 minder dan de 604 van dinsdag. Het aantal bevestigde besmettingen is daarentegen wel flink gestegen, namelijk met 3.836 ten opzichte van 3.039 op dinsdag. Het dodental staat nu op 17.669, nog altijd het hoogste aantal wereldwijd.

Het goede nieuws is dat het aantal mensen op de intensive care voor de vijfde dag op rij is afgenomen. Waar er dinsdag nog 3.792 coronapatiënten op de ic in Italië lagen, zijn dat er nu 3.693.

Opnieuw stijging van besmettingen in Duitsland

Het aantal bevestigde coronavirusinfecties in Duitsland is volgens het Robert Koch-Insti­tut in de afgelopen 24 uur met 4.003 toegenomen naar een totaal van 103.228. Het is de tweede dag op rij dat het aantal besmettingen in het land is gestegen, terwijl daarvoor juist een daling was te zien.

Het dodental in Duitsland is eveneens gestegen ten opzichte van dinsdag, namelijk met 254 naar 1.861. In de 24 uur hiervoor kwamen er 81 minder nieuwe sterfgevallen bij (173).

Spanje spreekt van afvlakking

In het zwaar getroffen Spanje, na de Verenigde Staten het land met de meeste bevestigde besmettingen, spreekt zowel de Wereldgezondheidsorganisatie WHO als het ministerie van Volksgezondheid van een afvlakking. Volgens hen wordt de uitbraak op dit moment ingedamd.

Het dodental in Spanje liep wel verder op tot 14.555, terwijl het land nu 146.690 coronapatiënten telt. Dat is een stijging van 6.180 besmettingen en 757 overlijdensgevallen ten opzichte van de update van dinsdag.

