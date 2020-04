Voor het eerst is het aantal patiënten op de Nederlandse intensivecareafdelingen afgenomen. In totaal liggen er woensdag 1.408 Nederlanders op de ic. Dat zijn er zestien minder dan er dinsdag lagen, maakt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) woensdagmiddag bekend.

De daling duidt er volgens Kuipers op dat veel patiënten inmiddels naar een reguliere verpleegafdeling zijn verplaatst.

Kort voor afgelopen weekend steeg het aantal patiënten op de intensive care nog met enkele tientallen per dag, maar zondag en maandag vlakte dat af tot een dagelijkse stijging van rond de 25. Dinsdag steeg het aantal ic-patiënten met vijftien.

Bas Leerink, hoofd van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), zei dinsdag dat het "relatief rustig" is in de Nederlandse ziekenhuizen, maar dat het "nog best fragiel" is. "Er hoeft niet heel veel te gebeuren voordat we weer een enorme stijging gaan zien."

Ook kunnen de beperkende maatregelen volgens Kuipers niet zomaar opgeheven worden, want dan zou alsnog een piek kunnen ontstaan.

Om de druk op de Nederlandse ic's wat te verlichten, zijn in totaal 52 patiënten naar ziekenhuizen in Duitsland verplaatst. Dinsdag werd bekend dat Duitse ziekenhuizen - allemaal gelegen in Noordrijn-Westfalen - in totaal ruim honderd Nederlanders kunnen opnemen.

