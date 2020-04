Ten tijde van de COVID-19-pandemie domineert slecht nieuws vaker dan gebruikelijk de voorpagina van NU.nl. Toch is er ook positief nieuws te melden. Daarom maken wij vanaf woensdag dagelijks een overzicht met goed nieuws.

'Virusuitbraak in Spanje remt af'

Spanje, dat zwaar is getroffen door het coronavirus, lijkt de uitbraak van het virus enigszins onder controle te krijgen. Hoewel er nog steeds nieuwe besmettingen en sterfgevallen worden gemeld, is er sprake van een afvlakking. Een belangrijke adviseur van de gezondheidsorganisatie WHO spreekt van "voorzichtig optimisme" en ziet dat de uitbraak in het land "duidelijk aan het afremmen is".

Landelijk slagingsmoment voor scholieren

Geslaagde eindexamenkandidaten krijgen op 4 juni een landelijk slagingsmoment. Vanaf die dag kunnen ze de Nederlandse vlag en hun schooltas aan de gevel ophangen. Normaal gesproken wordt dit gedaan op de dag waarop scholieren hun resultaten van de centrale schoolexamens te horen krijgen, maar deze toetsen gaan niet door vanwege de coronacrisis.

Eerste repatriëringsvlucht vanuit Zuid-Afrika

De eerste repatriëringsvlucht voor in Zuid-Afrika gestrande reizigers is een feit. Het vliegtuig van de KLM is rond het middaguur (Nederlandse tijd) vertrokken. Naast Nederlanders zijn ook burgers van andere EU-lidstaten aan boord. Er zullen meer vluchten volgen voor Nederlanders die in Zuid-Afrika of elders in het buitenland vastzitten.

Voor het eerst minder coronapatiënten op ic's

Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares (ic's) is voor het eerst afgenomen. Het gaat om een daling van zestien personen ten opzichte van een dag eerder. Woensdag liggen in totaal 1.408 coronapatiënten op de ic's. Vorige week nam het aantal nieuwe coronapatiënten op deze afdelingen dagelijks met tientallen toe.

107-jarige coronapatiënt genezen

Een 107-jarige vrouw uit Goeree-Overflakkee is genezen van COVID-19. Ze raakte besmet tijdens een kerkdienst in Sommelsdijk, waarbij ook andere personen het virus opliepen. 'Tante Cor' is mogelijk de oudste coronapatiënt ter wereld die de ziekte heeft overleefd.

