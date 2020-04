Hoe zorgt het kabinet ervoor dat zorgpersoneel dat door een tekort aan beschermingsmateriaal nu onbeschermd moet werken zo snel mogelijk weer veilig aan de slag kan? Daar wil de Tweede Kamer in het coronadebat opheldering over van het kabinet. Ook zijn er vragen over ouderen die in eenzaamheid verkeren in verzorgingshuizen en vraagt de Kamer zich af de aangekondigde corona-app de privacy voldoende waarborgt.

Over deze kwesties debatteert de Tweede Kamer woensdag met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Kamerbreed klinkt er onvrede over een gebrek aan beschermingsmateriaal voor zorgverleners die buiten het ziekenhuis hun werk moeten doen. Het gaat om medewerkers in de thuiszorg, de verpleeghuiszorg en de gehandicaptenzorg.

"Het is de grootste schande dat het kabinet deze mensen onbeschermd laat werken", aldus Geert Wilders (PVV). SP-leider Lilian Marijnissen: "We klappen terecht voor onze zorgverleners. Maar het minste wat we kunnen doen, is ervoor zorgen dat zij veilig kunnen werken."

De kritiek klinkt niet alleen vanuit de oppositie. Ook de coalitiepartijen willen duidelijkheid. Pieter Heerma (CDA): "De verdeling van de beschermingsmiddelen gaat niet goed."

'Kabinet biedt geen oplossingen voor zorgmedewerkers'

Het kabinet schreef in een Kamerbrief dat er momenteel sprake is van schaarste op de wereldmarkt en dat er bestellingen zijn geplaatst. Te weinig en te laat volgens de SP, die al langer om aandacht voor het tekort vraagt. Het constateren van schaarste biedt volgens Marijnissen "geen oplossingen voor de problemen die er nu zijn". Deze medewerkers weten niet of zij besmet zijn met het virus en daarmee het virus mogelijk kunnen overdragen aan mensen in hun omgeving.

Tegelijkertijd zal er gewerkt moeten worden met de beschermingsmiddelen die op dit moment voorhanden zijn. Asscher vindt dat dit beter moet. Hij pleit voor een centrale landelijke coördinatie voor een eerlijke verspreiding van mondkapjes en beschermingsbrillen over de verschillende zorgverleners.

Kamer wil meer aandacht voor situatie in verpleeghuizen

Hij vroeg ook aandacht voor de situatie in de verzorgingshuizen. Uit de hoorzitting van RIVM-baas Jaap van Dissel eerder op de dag blijkt dat er besmettingen zijn geconstateerd in 900 van de 2.500 verpleeghuizen. Om hoeveel besmettingen het gaat, is niet duidelijk omdat niet iedereen getest wordt. Hij wil een noodplan om de bewoners van de verzorgingshuizen en het zorgpersoneel beter te beschermen.

Ook Wilders wil dat het kabinet opnieuw kijkt naar de lockdown voor ouderen. Sinds 19 maart is bezoek verboden, maar dat moet volgens hem anders. Dat vinden ook de 50PLUS en het CDA. "Eenzaamheid is ook een gevaarlijk virus", zei Heerma.

Kamer heeft vragen over privacybescherming

De Kamer had ook vragen over de corona-app die het kabinet wil ontwikkelen. Deze app moet samen met de uitbreiding van de testcapaciteit ervoor zorgen dat besmette personen beter kunnen worden opgespoord om vervolgens anderen te kunnen waarschuwen.

Het kabinet hoopt op deze manier op termijn de beperkende maatregelen te kunnen versoepelen. Tegelijkertijd waarschuwde premier Rutte er dinsdag al voor dat het nog heel lang zal duren voordat het normale leven weer opgepakt kan worden. Dat duurt volgens de minister-president in ieder geval tot het moment dat er een vaccin is.

Nagenoeg alle Kamerfracties staan welwillend tegenover de corona-app, maar wel onder strikte voorwaarden. De app moet zo min mogelijk inbreuk op grondrechten maken, mag niet verplicht worden en moet tijdelijk zijn.

