Een kroeg in Nijmegen was ondanks de coronamaatregelen stiekem open. De 22 bezoekers die tijdens de controle in de horecazaak aanwezig waren, zijn allemaal beboet, meldt de politie woensdag.

De politie kwam de zaak op het spoor nadat de wijkagent tips had ontvangen over een kroeg in de Klimopstraat die mogelijk een 'achterdeurbeleid' hanteerde. Volgens de tipgevers zou er in de nacht "vaker activiteit" zijn.

Op basis van deze informatie besloot de politie de kroeg in de gaten te houden. Agenten ontdekten dat er inderdaad "vrij veel activiteit" was. Toen ze recentelijk naar binnen gingen, troffen ze 22 bezoekers aan. Zij waren aan het pokeren en verbaasd door de komst van de politie.

De bezoekers hebben een boete van 390 euro gekregen omdat zij het verbod op samenscholing hebben genegeerd. Tot en met 28 april is groepsvorming verboden, tenzij de personen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Er geldt alleen een uitzondering voor huishoudens en spelende kinderen.

Eet- en drinkgelegenheden mogen in dezelfde periode alleen open zijn voor afhaal en bezorging. De kroeg in Nijmegen is daarom per direct door de politie gesloten. Voor het horecabedrijf en de eigenaar worden mogelijk nog andere maatregelen genomen, aldus de politie.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.