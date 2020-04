Eindexamenkandidaten hangen op donderdag 4 juni gezamenlijk de vlag uit om te vieren dat ze zijn geslaagd. Dat heeft minister Arie Slob (Onderwijs) woensdag aangekondigd. Ook maakte de minister meer bekend over de slaag-zakregeling van de laatstejaars.

Slob hoopt dat op 4 juni veel vlaggen met schooltassen uitgehangen kunnen worden en noemt het een "jaarlijkse traditie". Hoe het landelijke slagingsmoment er precies uit gaat zien, is nog afhankelijk van de situatie op de dag, stelt de minister.

Met het landelijke slagingsmoment geeft het ministerie gehoor aan de oproep van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). De scholierenorganisatie zegt ontzettend veel berichten te hebben gehad van scholieren die zo'n dag graag georganiseerd zien worden. "Met deze dag op 4 juni kan jaren schooltijd met voldoening worden afgesloten."

Resultaatverbetertoetsen als mogelijkheid voor hogere eindcijfers

Daarnaast is de precieze invulling van de slaag-zakregeling voor de eindexamenkandidaten woensdag bekendgemaakt. De regeling is zoveel mogelijk aangesloten op de reguliere regeling, wat betekent dat de exameneisen nu gelden voor de cijfers van het schoolexamen.

Nieuw is wel dat scholieren in de reguliere slaag-zakregeling gemiddeld voor alle vakken van het centraal examen een 5,5 moesten halen. Die regel is in de nieuwe regeling komen te vervallen.

Daarnaast kunnen middelbare scholieren, die rekenden op een herkansing van een centraal examen om tot een hoger eindcijfer te komen, een resultaatverbetertoets (RV-toets) maken. De RV-toetsen worden vanaf 4 juni afgenomen.

Deze herkansingen, die door de scholen worden gemaakt, gaan over de lesstof van een vak en tellen voor 50 procent mee voor het eindcijfer. Dit geldt niet als het resultaat van de RV-toets lager is dan het cijfer van het schoolexamen.

Centraal eindexamen geschrapt vanwege coronavirus

Normaliter worden onder de middelbare scholieren centrale eindexamens afgenomen, die samen met de schoolexamens bepalen of leerlingen hun diploma halen. Minister Slob maakte op 24 maart bekend dat de centrale eindexamens, die tussen 7 en 23 mei afgenomen zouden worden, niet doorgaan vanwege het coronavirus.

Het schoolexamen, dat bestaat uit een verzameling toetsen en opdrachten voor de bovenbouw, zijn nu bepalend voor het eindcijfer van de scholieren. De meeste schoolexamens zijn al afgerond, waardoor veel middelbare scholieren al konden inschatten of ze al dan niet zijn geslaagd.