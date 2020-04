Het aantal nieuwe sterfgevallen (147) als gevolg van het coronavirus in Nederland is woensdag iets groter dan een week eerder. Het aantal ziekenhuisopnames lijkt wel nog steeds af te vlakken, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de dagelijkse COVID-19-update.

Woensdag werden namelijk 308 nieuwe opnames in het ziekenhuis gemeld. Dat zijn er minder dan vorige week woensdag, toen er 447 werden doorgegeven. Vorige week donderdag en vrijdag werden nog 623 en 502 opnames in het ziekenhuis gemeld.

Het aantal sterfgevallen is woensdag wel lager dan dinsdag, toen het aantal sterfgevallen toenam met 234. Het RIVM merkt hier wel bij op dat dinsdag de dag van de week is waarop de meeste registraties van sterfgevallen en opnames worden doorgeven, omdat de administratie van vrijdag, zaterdag en zondag pas op maandag wordt verwerkt.

De nieuwe cijfers van het RIVM betreffen niet de daadwerkelijke toename van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Het gaat alleen om de meldingen die zijn binnengekomen bij het instituut en daar zit een vertraging in. Desondanks lijken de eerste effecten van de maatregelen zichtbaar te worden, aldus het RIVM.

Meer gemelde besmettingen door hogere testcapaciteit

Het aantal gemelde besmettingen steeg woensdag met 969 naar 20.549. Het werkelijke aantal besmettingen ligt nog hoger, omdat niet iedereen met symptomen wordt getest.

Ook maandag (952) en dinsdag (777) werden er veel nieuwe bevestigde besmettingen gemeld. Dat komt mede doordat steeds meer mensen de mogelijkheid hebben om zich te laten testen. De komende dagen wordt het aantal dagelijkse testen namelijk opgeschaald van ruim 4.000 naar ongeveer 17.500.

Het RIVM benadrukt dat doordat er meer wordt getest, er meer positief geteste patiënten gevonden worden. Deze toename betekent dus niet dat de ziekte zich sneller aan het verspreiden is.

Grote regionale verschillen in besmettingen

De meeste bevestigde besmettingen zijn gemeld in Noord-Brabant: in totaal is bijna een kwart van de bevestigde besmette personen woonachtig in die provincie. In de noordelijke provincies zijn de minste besmettingen gemeld: 1,1 procent van het totaal aantal besmettingen is gemeld in Groningen, 1,1 procent in Drenthe en 1,3 procent in Friesland.

De grote regionale verschillen in de verspreiding van het virus zijn volgens het RIVM te verklaren doordat de verspreiding van het virus niet overal in Nederland gelijk is. In Noord-Brabant lijkt het virus af lijkt te vlakken, en in het noorden van het land blijft het aantal bevestigde besmettingen "stabiel laag".

