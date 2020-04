Geur- en smaakverlies zijn door gezondheidsorganisatie WHO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangemerkt als symptomen van COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Hoe vaak dit symptoom voorkomt, is nog niet bekend. Hoesten en koorts blijven de belangrijkste signalen.

Sommige patiënten merken dat ze opeens minder goed kunnen ruiken en proeven, blijkt uit voorlopig onderzoek. Als je geur- en smaakverlies ervaart, betekent dat echter niet automatisch dat je besmet bent met het coronavirus: ook andere luchtweginfecties kunnen daar de oorzaak van zijn.

Brits onderzoek: Veel mensen ervaren geur- en smaakverlies

Met behulp van een door onderzoekers van King's College London gemaakte app lieten 400.000 Britten weten dat ze minstens één mogelijk symptoom van het coronavirus ervoeren. Van deze 400.000 personen had ongeveer 20 procent last van geur- en smaakverlies. Slechts een klein gedeelte van hen was ook daadwerkelijk getest op het coronavirus. Van de bijna 600 deelnemende personen die positief waren getest, ervoer ruim de helft geur- en smaakverlies.

De Britse onderzoekers leggen uit dat geur en smaak nauw met elkaar verbonden zijn. Veel van wat wij als 'smaak' interpreteren, is eigenlijk afkomstig van wat cellen in de neus registreren. De onderzoekers stellen dat het mogelijk is dat er door het coronavirus ontstekingen in de neus ontstaan, waardoor je minder goed kunt ruiken en proeven.

Niet alleen COVID-19 leidt tot geur- en smaakverlies

In het Britse onderzoek wordt benadrukt dat naast COVID-19 ook een gewone verkoudheid en andere luchtweginfecties tot verlies van geur en smaak kunnen leiden. Bovendien kun je ook met het coronavirus besmet zijn zonder geur- en smaakverlies te ervaren.

Koorts en hoesten blijven volgens de Britse onderzoekers dan ook nog steeds de belangrijkste signalen dat iemand mogelijk besmet is met het coronavirus, maar volgens hen moet ook geur- en smaakverlies een waarschuwing zijn.

Hoe vaak geur- en smaakverlies bij COVID-19 voorkomt, zal verder onderzoek bij meer coronapatiënten moeten uitwijzen. Niet alleen de Britse onderzoekers leggen de link: ook artsen laten weten dat ze regelmatig COVID-19-patiënten tegenkomen die last hebben van geur- en smaakverlies.

RIVM: COVID-19 heeft veel mogelijke symptomen

Ook het RIVM heeft geur- en smaakverlies als symptoom van COVID-19 opgenomen in de richtlijn voor artsen en verpleegkundigen. Woordvoerder Harald Wychgel legt uit dat er naast geur- en smaakverlies nog veel meer symptomen bekend zijn, zoals diarree, spierpijn en misselijkheid.

Deze symptomen zijn voor zover we weten, net zoals geur- en smaakverlies, minder veelvoorkomend dan hoesten en koorts. Dat is volgens Wychgel een belangrijke reden dat in de voorlichting voor het grote publiek de nadruk wordt gelegd op hoesten en koorts. Als je opeens last hebt van geur- en smaakverlies en je vertrouwt het niet, of je hebt bijvoorbeeld ook nog last van een lichte loopneus, dan is het volgens het RIVM verstandig om thuis te blijven.

107 Video Is het coronavirus te vergelijken met het griepvirus?

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.