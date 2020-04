Mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus en milde klachten hadden, zijn daarna niet automatisch immuun. RIVM-baas Jaap van Dissel zei woensdag in een briefing in de Tweede Kamer dat er een groep is die mogelijk geen immuniteit opbouwt na milde coronaklachten.

Bij deze groep is het zo dat een besmetting met milde klachten ook betekent dat zij lang niet altijd de benodigde hoeveelheid antistoffen aanmaken. "Wat meteen betekent dat het complex wordt om te interpreteren of iemand die milde klachten heeft gehad ook immuniteit heeft opgebouwd", aldus Van Dissel.

Het is op dit moment nog niet bekend of deze personen vatbaar zijn voor nieuwe besmettingen en of deze groep immuniteit opbouwt. Daar doet het RIVM nog onderzoek naar.

Het kabinetsbeleid is erop gericht om het virus “maximaal te controleren” tot er een vaccin is. Dat betekent dat de meest kwetsbare groepen worden afgeschermd en alles erop gericht is om de zorg en de intensive care te overvragen. Tegelijkertijd zal het virus door de samenleving rondgaan en moet er groepsimmuniteit worden opgebouwd.

Van Dissel zei dat nader onderzoek nodig is om te kijken of immuniteit kan worden vastgesteld bij mensen die milde klachten hebben gehad. Van belang is daarbij dat er fors meer getest moet worden. Die testen moeten gecombineerd worden met onderzoek dat in kaart moet brengen met wie een besmet persoon in contact is geweest.

Corona-app moet effectiever testen mogelijk maken

Dit contactonderzoek werd in de beginfase van de corona-uitbraak uitgevoerd door de GGD, maar nu het virus zich over het land heeft verspreid, is dat volgens het kabinet niet meer mogelijk. De corona-apps moet als het ware de rol van de GGD vervangen. Mensen die in de buurt zijn geweest van een persoon bij die een besmetting is vastgesteld zullen een melding krijgen met de oproep om in thuisquarantaine te gaan.

Van Dissel zei dat de apps kunnen zorgen voor een gerichtere aanpak waarbij sommige beperkende maatregelen kunnen worden losgelaten. Maar tot die tijd moeten het huidige pakket aan maatregelen van kracht blijven. “Houd vol”, was ook de oproep van de RIVM-baas. Net als waar premier Mark Rutte dinsdag voor waarschuwde, zegt ook Van Dissel dat de strenge maatregelen nodig zijn om een piek in de ic-zorg te voorkomen.

'Ongelooflijk snelle afname op ic's'

Van de ic’s zijn voorzichtig positieve signalen te horen. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC) ziet dat de curve afgelopen weekend een afvlakking laat zien. “We zien een ongelooflijk snelle afname van mensen die op de ic terecht komen.” Gommers sprak met een zekere opluchting over prognoses die laten zien dat de ic-capaciteit zoals het nu gaat toereikend zal zijn. Tegelijkertijd is ook hij bang dat een versoepeling van de maatregelen direct weer zal leiden tot een toename. Het loslaten van de maatregelen per 1 juni zou volgens Gommers de maand erop leiden tot een tweede piek waar 10.000 ic-bedden nodig zullen zijn.

De afgelopen weken hebben de ziekenhuizen het aantal ic-bedden opgeschaald van maximaal 1150 richting 2400. Dat is ook direct de het maximaal dat de ic-zorg aankan, benadrukte Gommer. Zou het aantal ic-patiënten daarboven uitkomen, dan is sprake van een crisissituatie. In deze ‘zwarte fase’ moeten er keuzes worden gemaakt wie een ic-bed krijgt en wie niet. Aan een draaiboek hoe deze keuzes gemaakt moeten worden wordt door medisch specialisten gewerkt, zei Ronnie van Diemen-Steenvoorde van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

“Artsen moeten praten over dat waar je nooit over wilt praten. Je moet op ethische normen besluiten nemen”, aldus Van Diemen-Steenvoorde. Er wordt op dit moment met patiëntenorganisaties overlegd over de het draaiboek en onderzocht wat het maatschappelijk draagvlak is voor besluiten die in dat zwarte scenario genomen moeten worden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort