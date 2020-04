Minister Wopke Hoekstra (Financiën) blijft ook na een uren durend overleg met de Eurogroep bij zijn standpunt dat de honderden miljarden uit het Europese noodfonds ESM alleen aangesproken kunnen worden als daar economische hervormingen tegenover staan. Italië en Nederland staan op dit punt lijnrecht tegenover elkaar.

"Over de inzet van het ESM is nog geen overeenstemming. Het ESM is het ultieme redmiddel voor als een land in ernstige financieel-economische problemen dreigt te komen", schrijft Hoekstra woensdagochtend op Twitter.

"Nederland is bereid om in deze uitzonderlijke omstandigheden het ESM te gebruiken voor medische kosten van corona", vervolgt de bewindsman. Daarnaast vindt hij het "verstandig om een koppeling te maken met het nemen van economische maatregelen."

Met name Italië, dat hevig is getroffen door de coronacrisis en daardoor de economie nog verder zag verslechteren, wil onvoorwaardelijk steun kunnen aanvragen uit het noodfonds dat 410 miljard euro tot zijn beschikking heeft. Andere Noord-Europese eurolanden zoals Duitsland, Oostenrijk en Finland zouden aan de kant van Nederland staan.

Onderonsjes konden mislukken Eurogroep niet voorkomen

De Eurogroep, de verzameling van de negentien ministers van Financiën in de eurozone, begon dinsdag aan het eind aan de middag aan een videovergadering, maar al snel werd het centrale gesprek meerdere keren stilgelegd om via onderonsjes een doorbraak te forceren. Dat lukte niet, waardoor de vergadering naar donderdag werd doorgeschoven.

Eurobonds, de gezamenlijke uitgifte van Europees schuldpapier, leek een minder grote rol te spelen. Zuid-Europese landen, waaronder ook Frankrijk en België, willen dat dit instrument tijdelijk wordt opgetuigd, maar dat is voor Nederland onbespreekbaar. "Nederland was, is en blijft tegen eurobonds, omdat we daarmee risico's in Europa vergroten in plaats van verkleinen", zegt Hoekstra op Twitter. Volgens de bewindsman denkt een meerderheid van de eurolanden er net zo over.