Niet-coronapatiënten die lijden aan een andere medische kwaal moeten zo snel mogelijk weer op reguliere basis geholpen worden bij huisartsen en in ziekenhuizen, vertelt Ernst Kuipers, voorzitter van de raad van bestuur in het Erasmus MC, aan Nieuwsuur.

Het coronavirus, dat volgens Kuipers Nederland nog maanden in zijn greep zal houden, heeft de zorg "gegijzeld", waardoor overige behandelingen "minder goed mogelijk" zijn, zegt de gezondheidsexpert.

Dat brengt gezondheidsrisico's met zich mee, aldus Kuipers. "Je kan niet alle behandelingen, zoals voor hart- en vaatziekten, blijven uitstellen." Hij roept ziekenhuizen en huisartsenpraktijken op om de "gewone zorg" alweer op te pakken.

Kuipers uitte eerder al zijn zorgen over bijvoorbeeld het afnemende aantal kankerdiagnoses. De laatste weken werd de ziekte 30 procent minder vastgesteld, wat volgens de deskundige komt omdat Nederlanders niet meer in ziekenhuizen durven te komen, vanwege potentiële coronabesmettingen.

Ook het vermoeden dat ziekenhuizen "te vol" zouden zijn, wil Kuipers de wereld uit helpen. "We hebben voldoende capaciteit in vrijwel alle ziekenhuizen voor overige patiënten en er zijn veel voorzorgsmaatregelen genomen."

In gesprek met Nieuwsuur erkent Kuipers dat de rust in ziekenhuizen nog niet is teruggekeerd, ondanks het afvlakkende aantal coronapatiënten op de intensive care. Momenteel gaat het om 1.424 patiënten. Kuipers verwacht dat alle reguliere zorg weer hervat kan worden als het aantal onder de duizend zakt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.