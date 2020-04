De videovergadering tussen de negentien ministers van Financiën binnen de eurozone die dinsdagavond begon, is de hele nacht doorgegaan en werd woensdagochtend opgeschort tot donderdag. Dat heeft de voorzitter van de Eurogroep, de Portugese minister van Financiën Mário Centeno op Twitter bekendgemaakt. Het Nederlandse ministerie van Financiën bevestigt dat.

De Portugees meldt dat ze dichtbij een deal waren, maar nog geen overeenstemming is bereikt. De Eurogroep-ministers spraken afwisselend centraal en bilateraal, zo laat een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Financiën weten.

Vooral Nederland en Italië zijn het niet eens. Twistpunt is de inzet van het Europese noodfonds ESM om de coronacrisis te bestrijden. Naar verluidt willen de Italianen zonder enige voorwaarden een beroep kunnen doen op geld uit het ESM.

Nederland is een van de landen die zich hier fel tegen verzet. "Dat kun je toch niet vragen van Nederlandse belastingbetalers? Ik ga daar in geen enkele vorm mee akkoord", zei minister Wopke Hoekstra dinsdagmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Hoekstra is al langer strikt over financiële noodhulp

Hoekstra is in Europa al langer strikt als het gaat om financiële noodhulp. Die houding kwam hem op flink veel kritiek te staan, vooral van de Zuid-Europese landen die de hulp het hardste nodig hebben. Hoekstra erkende dat hij te weinig empathisch was, initieerde zelfs een coronafonds waaraan Nederland 1 miljard euro zou bijdragen, maar week inhoudelijk niet af van zijn standpunt.

Dat betekent geen eurobonds, de gezamenlijke uitgifte van Europees schuldpapier, en geen onvoorwaardelijk steun uit het Europese noodfonds.

Hoekstra stelde voor dat landen in eerste instantie een beroep kunnen doen op het ESM om medische hulp te financieren, maar voor de langere termijn moeten er wel afspraken worden gemaakt over hoe een land zich in de toekomst beter kan wapenen tegen een crisis.

Ook andere Europese noodpakketten mogelijk

Andere Europese noodpakketten kwamen ook ter sprake. Zo lanceerde de Europese Commissie vorige week het plan om de werkgelegenheid op peil te houden met een nieuw fonds van maximaal 100 miljard euro, een soort Europese deeltijd-WW.

Ook maakte de Commissie 37 miljard euro vrij uit de zogenoemde structuurfondsen, potten geld die vooral bedoeld zijn om arme regio's binnen de EU te helpen. Dat geld wordt nu ingezet om de coronacrisis te bestrijden.

Deze initiatieven waren geen punt van zorg woensdagnacht. Er waren aan Nederlandse zijde alleen vragen waarom er uit deze pot relatief veel geld naar Polen en Hongarije gaat, terwijl Spanje en Italië veel harder zijn getroffen door de coronacrisis.

Drie weken terug zegde de Europese Investeringsbank, een investeringstak van de Europese Unie, al 40 miljard euro toe om het Europese midden- en kleinbedrijf te ondersteunen.