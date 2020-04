Het kabinet zet nog eens 12 miljard euro extra opzij om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te helpen. Het gaat om een garantstelling voor leveranciers die in de problemen komen doordat hun afnemers de rekeningen niet meer kunnen betalen.

Kredietverzekeraars nemen normaliter dit risico voor hun rekening, maar door de coronacrisis is het risico op wanbetaling enorm gegroeid.

De verzekeraars zien zich daarom genoodzaakt de verzekeringslimieten voor ondernemers te verlagen of in te trekken. Dat raakt naar schatting 75.000 bedrijven, meldt het ministerie van Financiën dinsdagavond.

Het kabinet verwacht op basis van een eerste grove raming dat de schade voor de overheid uitkomt op 1 miljard euro.

Veel bedrijven, zoals horecaondernemingen, krijgen hun producten via een leverancierskrediet. Die bedrijven hebben vervolgens dertig of zestig dagen de tijd om de rekening te betalen. De leverancier verzekert zich voor het geval een ondernemer niet betaalt. Naar schatting gaat het jaarlijks om 200 miljard euro aan leveringen van leveranciers aan hun afnemers.

Het kabinet gaat de afspraken tussen leveranciers en de afnemers voor het hele jaar 2020 herverzekeren, zodat kredietverzekeraars hun limieten niet hoeven te verlagen of in te trekken. Met die garantstelling is 12 miljard euro overheidsgeld gemoeid.

"Doordat de overheid een gedeelte van de risico's garandeert, zorgen we ervoor dat er vertrouwen in de markt blijft, leveranciers hun producten kunnen blijven leveren en ondernemingen in bedrijf kunnen blijven", zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën.

De maatregel moet nog verder worden uitgewerkt. Er moet bijvoorbeeld met de Europese Unie worden afgestemd of er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

