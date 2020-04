De 107-jarige Cornelia Ras uit Goeree-Overflakkee kreeg maandag te horen dat ze is genezen van COVID-19, meldt Rijnmond dinsdag. Daarmee is ze mogelijk de oudste coronapatiënt ter wereld die de ziekte heeft overleefd.

De vrouw, die recentelijk haar 107e verjaardag vierde, raakte volgens Rijnmond besmet tijdens een kerkdienst in haar verpleeghuis. Tijdens die dienst liepen veertig mensen het coronavirus op. Tien van hen zijn overleden.

'Tante Cor', zoals ze bekendstaat bij haar familie, werd opgenomen in het ziekenhuis. Vanwege haar gevorderde leeftijd leek haar kans op herstel miniem.

Ras kreeg echter maandag te horen dat ze genezen was verklaard. Daarmee zou ze met haar 107 jaar de oudste genezen coronapatiënt in Nederland en zelfs ter wereld zijn. Tot op heden is er geen dergelijke melding over een oudere persoon gedaan.

RIVM houdt geen cijfers over genezing bij

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt in Nederland geen reguliere gegevens over genezen coronapatiënten bij. Daardoor zijn er geen officiële genezingscijfers.

Vorige week werd gemeld dat een 101-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel genezen was. Later werd een 103-jarige man uit Steenbergen (Noord-Brabant) genoemd als oudste genezen Nederlandse coronapatiënt.

Zeker is wel dat Ras de oudste herstelde persoon in Goeree-Overflakkee is, want ze is sowieso de oudste persoon op het eiland op de grens van de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

Niet met zekerheid te zeggen wie oudste overlevende is

Het is heel goed mogelijk dat de Nederlandse Ras ook wereldwijd de oudste overlevende is. Amerikaanse media spraken vorige week met een genezen 104-jarige man uit Oregon en stelden dat hij op dat moment de oudste overlevende was.

Of Ras nu inderdaad de oudste genezen coronapatiënt ter wereld is, is niet met zekerheid te zeggen. Mensen worden niet overal op dezelfde manier en op dezelfde schaal getest.

Tevens is het elders in de wereld ook niet verplicht om een genezing te melden. Er zijn dus mogelijk oudere mensen hersteld die niet zijn getest of van wie de genezing niet is gemeld.



