De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen en te controleren, kunnen pas worden versoepeld als aan een aantal strenge voorwaarden is voldaan. Deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT), waar het kabinet zijn coronabeleid op baseert, stelt dinsdag in een brief die in handen van de NOS is dat eerst het zorgsysteem moet herstellen en dat de testcapaciteit flink opgeschroefd moet worden.

De experts van het OMT pleiten er zelfs voor om het tot nu toe gevoerde beleid om te gooien en in te zetten op het testen en isoleren van mensen met COVID-19-klachten.

In de brief worden voorwaarden omschreven waaraan voldaan zou moeten worden voordat tot versoepeling kan worden overgegaan. Naast het testen en het herstel van de capaciteit in de zorg, ook op de intensive care, moet het reproductiegetal - dat is het getal dat aangeeft hoeveel personen door een coronapatiënt besmet worden - "geruime tijd" onder de één liggen.

OMT adviseert omstreden trackingapps te onderzoeken

Daarnaast moet er voldoende capaciteit zijn om alle mensen met klachten te testen, maar ook om het zogenoemde bron- en contactonderzoek uit te voeren om in kaart te brengen waar de persoon besmet is geraakt en met wie hij of zij contact heeft gehad. Dit betekent dat de verschillende contacten opgespoord en geïsoleerd moeten worden.

Nadat het virus uitbrak in Noord-Brabant en Limburg was dit ook het beleid van de GGD's, maar naarmate het virus zich verder over het land verspreidde, bleek de capaciteit niet langer toereikend. Volgens de NOS adviseert het OMT om te onderzoeken hoe apps op de mobiele telefoon kunnen worden ingezet om via locatiegegevens in kaart te brengen wie in de nabijheid van een coronapatiënt is geweest. De maatregel is omstreden vanwege zorgen over de privacy.

Een van de eerste maatregelen die versoepeld zouden kunnen worden, is volgens het OMT het verbod op contactberoepen als kapper en schoonheidsspecialist. Maar wanneer dat mogelijk is, kan in dit stadium nog niet gezegd worden.

Stabilisatie op ic 'kan maanden duren'

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) maakte eerder op de dag bekend dat het aantal patiënten op de intensive care dat er dagelijks bij komt afvlakt. Dat wil zeggen dat er wel mensen bij komen, maar dan in mindere mate.

Die afnemende stijging is volgens LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers reden tot optimisme, maar hij voegde daar direct aan toe dat het geen reden is om de coronamaatregelen te versoepelen. Volgens de rekenmodellen wordt de piek over twee weken verwacht. "Daarna komen we in een plateaufase, waarin het aantal patiënten redelijk gelijk blijft", zei hij. Kuipers verwacht dat die fase nog maanden kan duren.

De coronamaatregelen gelden in ieder geval tot en met 28 april. Voor evenementen waar een vergunning voor nodig is, geldt een verbod tot 1 juni. Het kabinet neemt op 21 april een besluit over de verlenging of versoepeling van maatregelen. Een besluit over wanneer de scholen weer opengaan, volgt na de uitkomsten van het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar hoe besmettelijk kinderen met het coronavirus zijn.

