Het kabinet weet nog niet hoelang het zal duren voordat de coronamaatregelen worden versoepeld. Premier Mark Rutte zei dinsdag tijdens de persconferentie dat een terugkeer naar het normale leven "een zaak van lange adem" wordt. Hij voegde daaraan toe dat een versoepeling van de maatregelen alleen kan als iedereen zich aan de regels blijft houden.

Rutte verwees naar de laatste cijfers waaruit blijkt dat het aantal nieuwe ic-patiënten afvlakt, maar waarschuwde voor verslapping. "De cijfers laten voorzichtig zien dat het niet voor niets is", zei Rutte. "Het risico bestaat dat mensen gaan denken dat ze losser met de regels kunnen omgaan. Een grotere fout kun je niet maken."

De premier zei begrip te hebben voor vragen over wanneer teruggekeerd kan worden naar het normale leven. Het kabinet werkt aan scenario's, maar "het loket zal niet in één keer opengaan".

De afgekondigde coronamaatregelen gelden in ieder geval tot en met 28 april. Voor evenementen waar een vergunning voor nodig is, geldt een verbod tot 1 juni. Het kabinet neemt op 21 april een besluit over de verlenging of versoepeling van maatregelen.

Rutte zei dat de kans "reëel" is dat het pakket aan maatregelen verlengd zal worden. "De weg terug kan alleen stap voor stap. De kans op een begin van normalisering wordt groter als we ons allemaal aan de regels houden."

Kabinet werkt aan corona-apps

Maar met maatregelen alleen denk het kabinet er niet te komen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigde op de persconferentie aan dat het kabinet werkt aan twee mobiele apps die moeten helpen bij het controleren van de verdere verspreiding van het coronavirus.



De apps moeten ervoor zorgen dat mensen die in de buurt van een besmette persoon zijn geweest een melding krijgen en vervolgens twee weken in thuisquarantaine gaan. De melding wordt verzonden op basis van locatiegegevens op de telefoon.

Daarnaast moet de uitbreiding van de testcapaciteit ervoor zorgen dat meer mensen getest kunnen worden. "Testen wordt cruciaal", zei de minister. "Maar alleen testen heeft geen zin als je er niets mee doet."

De aanpak is omstreden, omdat het ten koste dreigt te gaan van de privacy. Minister De Jonge zei dat de apps alleen doorontwikkeld worden als de privacy "voldoende gewaarborgd is". Hij zei ook dat de nieuwe strategie alleen kan werken als veel mensen de app ook op hun telefoon hebben. Of het dan ook verplicht zal worden, is nog niet bekend. "Dat moeten we de komende tijd verkennen."

