Het aantal Nederlandse coronapatiënten dat intensieve zorg in een ziekenhuis nodig heeft, is met 15 gestegen tot 1.424, maakt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) dinsdagmiddag bekend.

De groei van het aantal coronapatiënten op de intensive care neemt al een paar dagen af. Vrijdag steeg het aantal ic-patiënten met ruim 50, zaterdag ging het om een toename van 36 patiënten en zondag en maandag vlakte dat verder af tot respectievelijk 25 en 24 nieuwe patiënten.

"Dat is gunstig", zei Kuipers. "We hebben nu geen zorgen over de capaciteit." Hij zei maandag dat de afnemende stijging reden tot optimisme geeft, maar benadrukte wel dat dit niet betekent dat de beperkende maatregelen snel kunnen worden opgeheven. In dat geval zou er alsnog een piek kunnen ontstaan.

De directeur van het Erasmus MC voorspelt op basis van modellen dat de lichte stijging van het aantal ic-patiënten nog twee weken aanhoudt. "Daarna komen we in een plateaufase, waarin het aantal patiënten redelijk gelijk blijft."

Hoelang die plateaufase duurt, durft Kuipers niet te zeggen. "Dat kan heel lang, wel maanden, duren."

Bijna vijftig Nederlanders in Duitse ziekenhuizen

47 Nederlandse ic-patiënten zijn overgeplaatst naar Duitse ziekenhuizen. Dat is gedaan om de druk op de Nederlandse intensive care wat te verlichten.

Eerder op dinsdag werd bekend dat Duitse ziekenhuizen op dit moment bereid zijn om ruim honderd Nederlandse ic-patiënten op te nemen. Het gaat om ziekenhuizen die allemaal gelegen zijn in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

