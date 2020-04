Het aantal nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in Nederland is dinsdag (234) groter dan maandag (101). Het aantal ziekenhuisopnames lijkt nog steeds af te vlakken, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag in de dagelijkse update.

Volgens het RIVM was het aantal meldingen in de afgelopen periode steeds het grootst op dinsdag. Dat is volgens het rijksinstituut te verklaren doordat veel van de sterfgevallen en ziekenhuisopnames die op vrijdag, zaterdag en zondag plaatsvinden op maandag in de administratie worden verwerkt.

Dinsdag meldt het RIVM 292 nieuwe opnames in het ziekenhuis. Dat zijn er iets meer dan maandag (260). Ten opzichte van afgelopen week liggen de aantallen wel een stuk lager; zo werden vorige week donderdag en vrijdag respectievelijk 623 en 502 opnames gemeld.

Niet alle sterfgevallen die dinsdag werden gemeld, betreffen mensen die in de afgelopen 24 uur overleden zijn. Dit komt doordat een sterfgeval niet altijd direct wordt doorgegeven aan het RIVM. Dat gebeurt vaak pas enkele dagen later.

*Deze grafiek wordt momenteel aangevuld met de nieuwe cijfers van dinsdag.

Minder nieuwe besmettingen, testcapaciteit verviervoudigd

Het aantal gemelde besmettingen steeg sinds de update van maandag met 777 naar 19.580. Maandag werden er 952 nieuwe bevestigde besmettingen gemeld. Overigens ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen (net als het aantal sterfgevallen) hoger, omdat lang niet iedereen met klachten wordt getest.

Vanaf maandag is het wel voor meer mensen, onder wie zorgmedewerkers, mogelijk om zich te laten testen op COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

De komende dagen en weken wordt het aantal dagelijkse tests namelijk opgeschaald van ruim 4.000 naar ongeveer 17.500. Het RIVM heeft het aantal testlabs vanwege het nieuwe beleid uitgebreid van 15 naar 41.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.