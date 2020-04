In een tijd waar de helft van wereldbevolking beperkt wordt door quarantainemaatregelen, worden dinsdag ruim 3,3 miljoen stemgerechtigden in de Amerikaanse staat Wisconsin gevraagd om naar de stembus te komen. Zij moeten hun voorkeur uitspreken in de presidentiële voorverkiezingen, die anders "fundamenteel worden beïnvloed en veranderd".

Zo oordeelde het gerechtshof in de staat met ruim 5,7 miljoen inwoners. Behalve de presidentiële verkiezingen staan ook duizenden zetels in lokale besturen en een begeerde plaats in het gerechtshof op het spel.

Het idee om de verkiezingen op te schorten, zoals eerder in bijvoorbeeld Ohio, Louisiana, Georgia en diverse andere staten gebeurde, kwam uit de koker van Democraat en gouverneur Tony Evers, schrijft The New York Times.

Het gerechtshof van de staat is echter in handen van de Republikeinen, die het voorstel meermaals hadden bekritiseerd. Rechters hebben uiteindelijk naar partijlijnen gestemd.

'Inwoners moeten kiezen tussen stemrecht en hun gezondheid'

Evers reageerde geschokt op de uitslag. "Dinsdag zullen duizenden mensen moeten kiezen tussen hun stemrecht en hun recht om een gezond en veilig leven te leiden." President Donald Trump sprak zijn hoop uit op Twitter dat kiezers hun stem op de Republikeinse kandidaat Daniel Kelly gaan uitbrengen. "Blijf veilig, op deze grote dag."

Ook elders in het land wordt vol onbegrip gekeken naar de ontwikkelingen in Wisconsin. De Verenigde Staten krijgen moeilijk vat op de uitbraak van het coronavirus en zagen het aantal besmettingen en doden de laatste weken explosief toenemen, naar 370.000 patiënten en bijna 11.000 doden. In Wisconsin zouden er zo'n 2.500 mensen ziek zijn geworden, en 83 patiënten zijn overleden.

Bij de Democratische voorverkiezingen ligt ex-vicepresident Joe Biden op koers om het bij de uiteindelijke verkiezingen op te nemen tegen president Donald Trump. Biden kreeg al ruim 1.200 kiesmannen achter zich, waarmee hij zijn rivaal Bernie Sanders (900 kiesmannen) op een nagenoeg onoverbrugbare achterstand heeft gezet.

