Defensie levert tijdens de coronacrisis steeds meer ondersteunend militair geneeskundig personeel en apparatuur aan zorginstellingen, maar laat in gesprek met NU.nl weten dat de bodem van de capaciteit wel in zicht komt.

Maandag maakte Defensie bekend dat meer militair personeel gaat meedraaien in de verschillende ziekenhuizen in Nederland. Het aantal verpleegkundigen staat inmiddels op 180 en het aantal artsen op 35.

Luitenant-kolonel Sjaak van Elten, woordvoerder van Defensie, schetst dat Defensie ongeveer 250 militair verpleegkundigen in dienst heeft, maar dat de krijgsmacht dergelijk medisch personeel zelf ook nodig heeft.

Zo vervult Defensie op dit moment in het noorden van Afghanistan een belangrijke rol in de NAVO-missie Resolute Support. 160 medewerkers zijn er actief, onder wie ook medisch personeel.

Tegelijkertijd biedt Defensie ook ondersteuning in het Caribisch gebied. Maandag landde in Sint-Maarten nog een C-17-transportvliegtuig met aan boord onder meer een mobiel ziekenhuis met zes intensivecareplekken. Defensie houdt rekening met aanvullende behoeftes.

Meebewegen met de golf van de pandemie door Nederland

"Ook wij hebben een limiet", aldus Van Elten, die niet kan voorspellen wanneer Defensie niet meer aan de vraag naar medische ondersteuning kan voldoen.



Een Nederlandse zorginstelling kan via de betreffende veiligheidsregio een verzoek om bijstand bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) in Driebergen indienen. Als dit verzoek niet met civiele partijen opgelost kan worden, komt Defensie in beeld.

"Het is belangrijk om bij de prioritering van de inzet van de medische capaciteit van Defensie te kijken waar we het hardste nodig zijn", aldus Van Elten "Je ziet dat we als het ware met de golf van de pandemie door Nederland heen bewegen. Eerst was dat alleen in het zuiden, maar nu ook steeds meer in het midden van het land."

Los van de militair geneeskundigen leverde Defensie ook 65 beademingsapparaten aan ziekenhuizen. Net als ondersteund personeel voor coördinerende taken voor het landelijke coördinatiecentrum voor coronazorg.

Van Elten benadrukt dat Defensie los van de medische inzet nog vele andere taken heeft en nog prima in staat is die werkzaamheden uit te voeren.

