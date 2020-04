Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) brengt eind april de eerste resultaten van het grote onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus onder jongeren naar buiten. Op dit moment nemen bijna zestig families deel aan het onderzoek. De eerste gezinnen meldden zich in de derde week van maart.

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) zei half maart dat hij zijn besluit over het wel of niet gesloten houden van de scholen op maandag 6 april en mede op basis van de eerste resultaten van dit RIVM-onderzoek wilde nemen.

"Het onderzoek zou sowieso langere tijd gaan duren", legt een zegsvrouw van het RIVM uit. "Uiteindelijk is ons doel om honderd gezinnen te volgen, maar het is best lastig om die honderd op korte termijn te halen."

Met het onderzoek wil het RIVM informatie verzamelen over de manier waarop het virus zich onder jongeren verspreidt; hierover zijn nog nauwelijks gegevens beschikbaar. In de gezinnen die worden gemonitord, moet minimaal één gezinslid besmet zijn met het COVID-19-virus.

'Het uiteindelijke doel is honderd testgezinnen te vinden'

"Zeker half maart waren er nog heel weinig gezinnen met kinderen van wie de besmetting zeker was", aldus de woordvoerder. "Bovendien waren de meeste besmettingen op dat moment in Noord-Brabant. En we willen met klem een breed onderzoek doen." Op dit moment komen de meeste gezinnen die worden gevolgd uit Midden-Nederland.

Een bijkomend probleem is de schaarste van coronatesten, aldus het RIVM. De onderzoekers benaderen de gezinnen zelf. Zij mogen kiezen of zij aan het onderzoek mee willen doen en worden dan ten minste zes weken gevolgd. "Ons uiteindelijke doel om hardere conclusies te kunnen trekken, is wel honderd gezinnen", aldus het RIVM.

Eind april zijn resultaten van de eerste gezinnen beschikbaar

De gezinsleden worden gedurende zeker zes weken een aantal keer onderzocht. Ook moeten zij een dagboekje bijhouden over eventuele symptomen die gezinsleden ontwikkelen en hoe deze zich ontwikkelen. Als een van de gezinsleden ernstige klachten ontwikkelt, worden op een eerder moment mogelijk meer tests gedaan.

De eerste resultaten van dit traject worden eind april verwacht. Het gaat dan dus over voorzichtige conclusies op basis van de onderzoeken naar de eerste gezinnen die half maart werden benaderd. "We delen onze actuele informatie met de overheid, die op basis daarvan besluiten kan nemen", legt de zegsvrouw uit. "Het is dus nadrukkelijk niet het RIVM dat besluit of de scholen weer open mogen of niet."

RIVM volgt vast epidemieprotocol van WHO

Het onderzoek van het RIVM is gebaseerd op een standaardprotocol dat gezondheidsorganisatie WHO heeft vastgesteld in het geval van een epidemie: The First Few Hundred. Op basis van honderd patiënten die worden gevolgd, kunnen conclusies worden getrokken over de verspreiding van een nieuw virus.

De Nederlandse scholen blijven voorlopig in elk geval dicht tot de meivakantie. Minister Slob heeft beloofd uiterlijk 28 april meer informatie te geven over de periode daarna.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.