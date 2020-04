De situatie van de Britse premier Boris Johnson is onveranderd, laat minister voor Kabinetszaken Michael Gove dinsdagochtend weten op LBC Radio. De premier ligt nog steeds op de intensive care en kreeg enige tijd zuurstof toegediend nadat hij maandag moeite kreeg met ademhalen, aldus Gove.

Johnson (55) werd maandag uit voorzorg opgenomen in het St. Thomas' Hospital in Londen, nadat hardnekkige coronaklachten niet afnamen tijdens zijn thuisisolatie. In de loop van de dag zouden zijn klachten zijn verergerd, waarna hij werd overgeplaatst naar de intensivecareafdeling.

De premier liet dit weekend weten last te hebben van koorts. Na zijn ziekenhuisopname spraken meerdere wereldleiders beterschapswensen uit. Premier Mark Rutte hoopt zijn Britse ambtgenoot "snel weer in goede gezondheid te kunnen spreken" en wenst het Britse volk veel sterkte en kracht toe.

Volgens Gove volgen nieuwe updates, "mochten die noodzakelijk zijn", over de gezondheid van Johnson in publieke verklaringen vanuit Downing Street 10. De Britse pers kan vragen stellen in het dagelijkse persmoment rond het middaguur (Engelse tijd).

Tot Johnson hersteld is neemt buitenlandminister Dominic Raab zijn taken waar. De interim-premier benadrukte maandag dat de bestrijding van het coronavirus onafgebroken wordt doorgezet.

Politiebewaking maandagmiddag voor het St. Thomas' Hospital, waar premier Boris Johnson verblijft. (Foto: Pro Shots)

