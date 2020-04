Nederland heeft 30 miljoen extra mondkapjes besteld, vertelt minister Martin van Rijn (Medische Zorg) maandagavond bij Op1. Volgens Van Rijn is de wereldmarkt "een bonanza wat betreft mondkapjes" en wordt er dag en nacht gewerkt om producten bij te bestellen.

De enorme lading mondkapjes zou de zorg bijna zeven weken vooruithelpen. Van Rijn schat dat de zorg wekelijks zo'n 4,5 miljoen mondkapjes nodig heeft.

Op de wereldmarkt zou het beschermingsmateriaal op louche manieren worden aangeboden. Volgens de minister komt dat omdat de vraag ernaar enorm is. "Ieder land wil mondkapjes hebben."

De PvdA'er maakt zich vooral zorgen over de logistieke uitdaging en vraagt zich af of de lading op tijd aankomt. In de tussentijd wil Van Rijn de productie in eigen land opschalen en producten beter verdelen.

100 Video Waarom mondkapjes door de run erop naar de verkeerde mensen gaan

'Niet alle Nederlanders hoeven mondkapjes te dragen'

Ernst Kuipers, voorzitter van de raad van bestuur in het Erasmus MC, vindt dat er niet genoeg besteld kan worden. "Alles wat erbij komt is aantrekkelijk."

De gezondheidsexpert herhaalde dat niet alle Nederlanders mondkapjes hoeven te dragen, iets wat RIVM-baas Jaap van Dissel al meermaals benadrukte.

In diverse andere Europese landen is dat verplicht, maar het RIVM volgt het huidige advies van wereldgezondheidsorganisatie WHO, waarin wordt uitgelegd dat het volgen van strikte regels voldoende is om de drager te beschermen.

Staat ic-afdelingen is verbeterd, zorgen over afnemend aantal kankerdiagnoses

Kuipers vertelde in de aflevering dat de staat van intensivecareafdelingen flink verbeterd is. "Tien dagen geleden ging het hard. Nu zien we dat we veel meer capaciteit hebben gecreëerd, wat noodzakelijk is: deze crisis gaat nog maanden duren."

Momenteel worden ruim 1.400 patiënten behandeld op intensivecareafdelingen. Aanvankelijk waren er 1.150 bedden beschikbaar, maar dat aantal is snel uitgebreid naar 2.400.

Kuipers maakt zich zorgen over het afnemende aantal kankerdiagnoses. De laatste weken werd de ziekte 30 procent minder vastgesteld. "We vermoeden dat mensen bang zijn om in het ziekenhuis besmet te raken met het coronavirus of dat zij denken dat ziekenhuizen vol raken. Maar er is voldoende ruimte en ziekenhuizen hebben veel voorzorgsmaatregelen genomen."

Een groep deskundigen is door het ministerie van Medische Zorg aangewezen om het afnemende aantal diagnoses te onderzoeken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.