Veiligheidsregio's kunnen er in het paasweekend voor kiezen om bepaalde wegen te sluiten voor motoren. Dat is maandagavond besloten tijdens het Veiligheidsberaad, waar de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in zitten.

Ondanks het mooie lenteweer hielden veel mensen zich aan de beperkende maatregelen, maar burgemeesters zagen dat groepen motorrijders wel veel samenkwamen.

Volgens een woordvoerder van het Veiligheidsberaad is dat op zich niet verboden, als de motorrijders onderling maar 1,5 meter afstand houden. "Maar het zorgt er ook voor dat fietsers en wandelaars soms aan de kant moeten, waardoor zij zich niet meer aan de afstandsmaatregel kunnen houden."

Welke wegen precies worden afgesloten en wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk. Volgens de woordvoerder besluiten veiligheidsregio's dat komend weekend op het moment zelf, als blijkt dat te veel groepen motorrijders bepaalde wegen gebruiken.

Ze kunnen dan overgaan tot het helemaal sluiten van een weg of tot het alleen toelaten van bestemmingsverkeer.

Overtreders riskeren boete van 400 euro

Een landelijk besluit om alle toeristische wegen te sluiten voor motoren is binnen het Veiligheidsberaad niet genomen, omdat er afgelopen weekend niet in alle veiligheidsregio's problemen ontstonden.

Als er komend weekend door een burgemeester een verbod op motoren wordt afgekondigd, dan wordt dat zichtbaar met een "regulier verkeersbord of een lichtkrant", aldus de woordvoerder. Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete van maximaal 400 euro.

Ook op het rijden in een fietsgroep, zoals wielrenclubjes, kan gehandhaafd worden, als daar de onderlinge afstand van 1,5 meter niet in acht wordt genomen. Nieuwe afspraken zijn daar maandagavond binnen het Veiligheidsberaad niet over gemaakt, omdat dat al als samenscholing werd gezien en dus niet was toegestaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.