De Britse premier Boris Johnson is maandagavond overgeplaatst naar de intensive care. Zondag werd de met het coronavirus besmette Johnson opgenomen in het ziekenhuis, omdat na tien dagen thuisisolatie de klachten niet afnamen.

De 55-jarige Johnson ging zondagavond naar het St. Thomas’ Hospital in Londen, waar hij op doktersadvies enkele tests moest ondergaan. In de loop van maandag zijn de klachten verergerd.

De premier zou moeite hebben gehad met ademhalen. Het is niet bekend wat zijn huidige toestand precies is, maar volgens Downing Street 10 is hij op dit moment bij kennis.

Johnson heeft buitenlandminister Dominic Raab gevraagd om zijn functie waar te nemen in het kabinet. "De premier is in veilige handen", zegt Raab, die benadrukt dat Johnsons plannen voor de bestrijding van het coronavirus worden voortgezet.

De woordvoerder van Johnson zei maandagochtend nog dat de premier na een goede nacht in het ziekenhuis "goed geluimd" was. Zondag meldde Downing Street 10 zelfs dat er geen medische noodsituatie was, maar dat de ziekenhuisopname uit voorzorg was.

Afgelopen vrijdag liet Johnson in een videoboodschap weten dat hij koorts had. Maandagmiddag tweette hij nog dat het goed met hem ging.

Premier testte 27 maart positief

Johnson werd op 27 maart in zijn ambtswoning getest op het coronavirus vanwege een verhoogde lichaamstemperatuur en hoestklachten, vertelde hij in een video op Twitter.

In die video benadrukte de premier het belang van thuisblijven. "Bescherm het gezondheidsstelsel en red levens."

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk liep maandag op tot 51.608 en het totale aantal doden staat op 5.373.

