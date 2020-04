Het aantal patiënten dat op intensivecareafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen ligt is met 24 gestegen tot 1.409. Dat zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) maandag. Volgens Kuipers geven de cijfers "reden tot optimisme", al benadrukt hij dat het belangrijk is dat iedereen zich de komende tijd aan de maatregelen blijft houden.

Een paar dagen achtereen neemt de stijging van het aantal ic-patiënten al af. Vrijdag steeg het aantal patiënten op de intensive care met ruim 50, zaterdag was dat 36 en zondag vlakte dat verder af tot 25.

Volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), betekent de lichte stijging nog geen lucht voor het personeel op de ic's.

"We stijgen nog steeds en de piek wordt nu eind april voorspeld. Aan het einde van de maand komen we in de buurt van de negentienhonderd patiënten. Daar willen we onder blijven", aldus Gommers. "We zijn blij dat het deze kant op is gegaan, maar we moeten met zijn allen ervoor zorgen dat we onder de negentienhonderd blijven."

Normaal gesproken zijn er 1.150 plekken beschikbaar op de Nederlandse intensivecareafdelingen, maar dat is inmiddels uitgebreid tot 2.400.

Ruim vijfhonderd van die bedden zijn bedoeld voor mensen die niet besmet zijn met het coronavirus.

102 Video Hoe Nederland omgaat met de druk op de intensive care eind mei

'Dit gaat nog wel even duren'

Kuipers zegt dat de cijfers "reden tot optimisme" geven, maar benadrukt dat het redelijk positieve beeld niet betekent dat de maatregelen versoepeld kunnen worden. "Die maatregelen zullen we langere tijd nodig hebben en kunnen de komende week of twee weken niet versoepeld worden."

"Het is verstandig om na te denken over hoe je maatregelen op termijn kunt versoepelen en de economie en maatschappij kunt helpen zonder dat je later alsnog een piek krijgt. Want dan krijg je alsnog wat we nu met man en macht proberen te voorkomen. Maar dit gaat nog wel even duren."

Volgens de directeur van het Erasmus MC zou op den duur "heel geleidelijk" gekeken kunnen worden naar "specifieke groepen die vrijer kunnen bewegen". Scholieren noemt Kuipers als voorbeeld.

"Maar ook zouden we breder kunnen testen en zoeken naar mensen die het al gehad hebben. Op basis van die gegevens kun je bepalen: wanneer is er voldoende immuniteit in de bevolking opgebouwd?"

134 Video 'Ondanks daling coronapatiënten zijn maatregelen langer nodig'

