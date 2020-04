De Britse premier Boris Johnson blijft in het ziekenhuis. Johnson, bij wie tien dagen geleden het coronavirus werd vastgesteld, moest zondag naar het ziekenhuis om enkele medische tests te ondergaan.

Zijn woordvoerder zegt dat hij na een goede nacht in het ziekenhuis "goed geluimd" is. Toch moet hij langer blijven ter observatie.

Meer details over de behandeling van Johnson of zijn huidige situatie wil de woordvoerder van de premier niet geven. Wel blijft Johnson vanuit bed de regering leiden.

Downing Street 10 zei zondag dat er geen medische noodsituatie is, maar dat de ziekenhuisopname uit voorzorg is. Johnson heeft na tien dagen nog steeds last van de symptomen van COVID-19.

Afgelopen vrijdag liet hij in een videoboodschap nog weten dat hij koorts had. De verwachting is dat Johnson in ieder geval komende nacht in het ziekenhuis zal doorbrengen.

De premier werd op 27 maart in zijn ambtswoning getest op het coronavirus vanwege een verhoogde lichaamstemperatuur en hoestklachten, vertelde hij in een video op Twitter. Daarin benadrukte hij het belang van thuisblijven. "Bescherm het gezondheidsstelsel en red levens."

109 Video 1,5 meter afstand, of toch 2? Waarom dit per land verschilt

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.