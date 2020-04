De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag twee mannen aangehouden op verdenking van oplichting met mondkapjes. De verdachten zouden zich hebben voorgedaan als leveranciers van de beschermingsmiddelen.

Volgens de FIOD hebben twee partijen namens een buitenlandse overheidsinstelling een bestelling gedaan bij de 51-jarige man uit Oldenzaal en de 61-jarige man uit Amersfoort. De partijen maakten hiervoor in totaal 900.000 euro over.

Het geld werd overgemaakt naar de rekening van het bedrijf van een van de mannen. Het bedrag werd kort daarna opgenomen dan wel overgemaakt naar andere rekeningen in binnen- en buitenland.

In het onderzoek naar de mannen zijn een bedrijfspand in Oldenzaal en een woning in Amersfoort onderzocht. Hierbij is beslag gelegd op bankrekeningen, telefoons, digitale administratie en documenten.

Onlangs bracht het Europese politieagentschap Europol al naar buiten dat criminelen slim gebruikmaken van de coronacrisis, onder meer door zich voor te doen als verkopers van beschermingsmiddelen die gebruikt worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

