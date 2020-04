Het coronavirus heeft het dagelijkse leven in de wereld dusdanig tot stilstand gebracht, dat de aarde zelf ook minder lijkt te bewegen. Geowetenschappers wereldwijd meten steeds minder seismische ruis, oftewel grondbewegingen of trillingen van de aarde. "Die ruis wordt normaliter veroorzaakt door het verkeer en de industrie", vertelt seismoloog Läslo Evers maandagochtend in gesprek met NU.nl.

Miljoenen rijdende auto's en werkende machines hinderen seismologen in elk land bij het detecteren van aardbevingen, doordat het dagelijkse leven zelf ook voor kleine vibraties zorgt.

Doordat de ruis nu is verdwenen, kunnen wetenschappers ook kleinere aardbevingen analyseren en nauwkeuriger onderzoek verrichten naar vulkanische activiteiten, schreef vakblad Nature eerder. Normaal gesproken krijgen zij die kans alleen gedurende de kerstdagen, als eenzelfde hoeveelheid geluidsreductie plaatsvindt, aldus het vakblad.

Voor Nederland lijkt het echter niet al teveel uit te maken, aldus Evers. "Wij beschikken al over gespecialiseerde apparatuur die bijzonder veel onderscheid kan maken, maar andere landen kunnen nu bijzondere data analyseren. Onze detectiegrens is wel opgeschoven, waardoor wij veel meer kleinere bevingen kunnen waarnemen."

Forse daling grondbewegingen in Nederland na coronamaatregelen

Evers zag de seismische ruis in Nederland sinds 13 maart, de dag waarop de eerste maatregelen tegen het coronavirus werden geïmplementeerd, met 30 tot 50 procent afnemen, eenzelfde verlaging waar Belgische ambtgenoten eerder over berichtten.

De geluid- of trillingsreductie biedt ook kansen aan seismologen die grondbewegingen analyseren die normaliter door seismische ruis worden gehinderd, zoals wetenschappers die enorme oceaangolven bestuderen.

De snelheid waarmee deze golven zich bewegen, wordt gemeten met detectoren die gevoelig zijn voor menselijke activiteiten op het vasteland. Een daling van activiteiten maakt onderzoeksresultaten naar deze natuurfenomenen nauwkeuriger en beter, aldus seismoloog Thomas Lecocq in gesprek met Nature.

De blauwe stippellijn toont de start van thuiswerkmaatregelen binnen Nederland. De gele stippellijn toont het daggemiddelde van seismische ruis, terwijl de blauwe ingekleurde staven het weekend weergeven. De grondbewegingen van de aarde worden gemeten in nanometers (NM).

