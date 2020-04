Berken staan sinds deze week in bloei en door het mooie weer zullen veel pollen in de lucht komen, waardoor hooikoortspatiënten klachten kunnen krijgen. Dat kan tot onrust leiden, doordat een deel van de klachten lijkt op de klachten bij COVID-19 (de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt), aldus het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Door de zachte winter was het hooikoortsseizoen al vroeg begonnen. Zo zorgden bloeiende essen halverwege maart al voor pollen in de lucht. De piek van het berkenpollenseizoen kan nog tot ongeveer 21 april aanhouden.

De komende periode kunnen mensen die allergisch zijn voor boompollen hooikoortsklachten krijgen. "Met de huidige COVID-19-crisis is het in de lucht komen van pollen extra vervelend. Een deel van de hooikoortsklachten lijkt op verkoudheidsklachten die ook voorkomen bij COVID-19-patiënten", aldus het LUMC, dat samen met het ziekenhuis Reinier de Graaf in Delft, de Wageningen University & Research en Weeronline het pollenseizoen bijhoudt.

Symptomen van COVID-19 zijn onder meer neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts. Hooikoortspatiënten kunnen last krijgen van kriebelhoest, een loopneus, tranende ogen en niesbuien.

De onderzoekers raden hooikoortspatiënten aan om voorbereid te zijn op het pollenseizoen door bijvoorbeeld op tijd te starten met de hooikoortsmedicatie, straten en bossen met bloeiende berken te vermijden en de ramen en deuren zo veel mogelijk gesloten te houden.

