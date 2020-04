Secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) António Guterres heeft in de nacht van zondag op maandag gewaarschuwd voor de "gruwelijke stijging van het aantal meldingen van huiselijk geweld tegen vrouwen". In meerdere landen zouden hulplijnen twee keer zoveel vrouwen hebben gesproken als normaal, maar Guterres benoemde niet welke landen.

In Nederland is er vooralsnog geen sprake van significant meer meldingen over huiselijk geweld bij organisatie Veilig Thuis, bleek eerder uit een rondgang van deze site. Woordvoerders van de organisatie waren wel "bezorgd", omdat hulpdiensten minder zicht dan normaal hebben op zaken als huiselijk geweld en kindermishandeling.

Datzelfde steekt ook Guterres. "Hulpverleners zijn overweldigd en onderbemand. Ondersteuningsgroepen missen financiële middelen en opvangcentra voor vrouwen zijn gesloten of vol."

De secretaris-generaal erkent dat lockdowns en quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn in de bestrijding van het coronavirus, maar vrouwen worden onbedoeld opgesloten met mishandelaars. Doordat zij zichzelf moeilijk uit het zicht van hun partner kunnen onttrekken, moeten hen meer opties worden aangeboden om melding te maken van huiselijk geweld, redeneert Guterres.

'Introduceer waarschuwingssystemen bij supermarkten'

De VN-baas pleit voor een waarschuwingssysteem bij supermarkten en apotheken, waar vrouwen hun verhaal kunnen doen zonder dat hun partner gealarmeerd wordt. Daarnaast moeten er meer online services opgezet worden en verdienen mensenrechtenorganisaties een steun in de rug.

Ten slotte moet vervolging van mishandelaars hoog in het vaandel blijven staan en moeten opvangcentra als "essentiële plaats" worden aangemerkt, aldus Guterres. "Maak het beschermen van vrouwen een hoofdzaak in de bestrijding van het coronavirus."

