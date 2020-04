De Amerikaanse president Donald Trump heeft inwoners van de Verenigde Staten zondag opnieuw verzocht het medicijn hydroxychloroquine te gebruiken. Trump vermoedt dat het medicijn hen kan beschermen tegen het coronavirus, al druist dat vermoeden in tegen alle adviezen die hij van gezondheidsexperts heeft gekregen.

Tijdens een persconferentie in de nacht van zondag op maandag (plaatselijke tijd) gaf Trump toe dat hij geen expert is op het gebied van virusbestrijding, maar dat hij een "onderbuikgevoel heeft" dat hydroxychloroquine zal aanslaan. Het medicijn wordt normaliter gebruikt om malaria te bestrijden.

De president deed zijn uitspraken in de nabijheid van twee gezondheidsexperts, die hebben geweigerd om zijn uitspraken te verdedigen, schrijft The New York Times. Toen een van hen, hoofd infectiebestrijding Anthony Fauci, werd gevraagd om te reageren, stond Trump dat niet toe.

Het effect van hydroxychloroquine moet nog bewezen worden, maar volgens Trump zijn er "zeer sterke signalen" dat het medicijn potentie heeft. Deskundigen wijzen erop dat die data zeer gelimiteerd zijn en meer onderzoek noodzakelijk is, omdat Amerikanen anders worden blootgesteld aan onnodige gezondheidsrisico's.

Patiënten met hartproblemen zouden hydroxychloroquine moeten combineren met een bekend soort antibiotica, schrijft CNN op basis van uitspraken van de president. Dokters, verpleegkundigen en andere hulpverleners zouden het medicijn preventief moeten slikken om niet ziek te worden. "Er zitten geen negatieve bijwerkingen aan", aldus Trump.

'Niet 1,5 jaar wachten op onderzoek: Amerikanen sterven nu'

De Amerikaanse president zegt niet te willen wachten op verder onderzoek, omdat hij inwoners van zijn land dagelijks ziet sterven aan de gevolgen van het coronavirus. "Ik wil niet anderhalf jaar wachten op meer onderzoek. Als het niet werkt, dan werkt het niet."

Trump vertelde aan journalisten dat het medicijn zou zijn goedgekeurd door de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit (FDA) in de strijd tegen het coronavirus. Volgens Amerikaanse media klopt dat niet en heeft de FDA nog geen officiële verklaring gegeven.

De Amerikaanse regering blijft het onderzoek naar hydroxychloroquine ondersteunen. In de stad Detroit wordt getest met het medicijn, door het te gebruiken bij drieduizend patiënten van een lokaal ziekenhuis, aldus vicepresident Mike Pence. Resultaten worden meegenomen in een bredere studie.

