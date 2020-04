De Britse premier Boris Johnson is zondagavond op advies van zijn arts naar het ziekenhuis gegaan om enkele medische tests te ondergaan, zo meldt een woordvoerder van de ambtswoning van Johnson. Tien dagen geleden werd bij de 55-jarige Johnson het coronavirus vastgesteld, hij zit sindsdien in thuisisolatie.

De woordvoerder zegt dat er geen medische noodsituatie is, maar dat de ziekenhuisopname uit voorzorg is. Johnson heeft na tien dagen nog steeds last van de symptomen van Covid-19. Afgelopen vrijdag liet hij nog weten dat hij koorts had.

Johnson heeft nog steeds de leiding over de Britse regering, voegt de woordvoerder er aan toe.

De zwangere verloofde van Johnson, Carrie Symonds, heeft op zaterdag gezegd dat zij de afgelopen week in bed heeft gelegen met griepachtige verschijnselen, maar dat zij na zeven dagen rust inmiddels weer aan de betere hand is.

Boris Johnson werd op 27 maart in zijn ambtswoning getest op het coronavirus vanwege een verhoogde lichaamstemperatuur en hoestklachten, vertelt hij in een video op Twitter. Daarin benadrukt hij het belang van thuisblijven. "Bescherm het gezondheidsstelsel en red levens."

132 Video Boris Johnson: 'Ik heb milde klachten van het coronavirus'

