De Britse koningin Elizabeth II heeft zondagavond in een zeldzame tv-toespraak het Britse volk toegesproken over het coronavirus. In de toespraak riep de koningin onder meer op verenigd en vastberaden te blijven.

De koningin erkende in haar toespraak de rouw, pijn en financiële problemen van de bevolking. Ze noemde de coronacrisis "een uitdagende tijd" voor de Britten. De koningin probeerde het Britse volk daarnaast gerust te stellen en hoop te geven. "Betere dagen zullen komen, we zullen elkaar weer ontmoeten", zei ze.

Ook sprak ze haar dank uit voor de Britse nationale gezondheidsdienst NHS en voor alle mensen in vitale beroepen, zoals zorgmedewerkers. Ook bedankte ze de Britten die zoveel mogelijk thuis blijven.



Daarnaast riep de koningin het Britse volk op om zelfdiscipline te tonen en de maatregelen na te leven. "Ik hoop dat iedereen in de komende jaren trots kan zijn op hoe ze hebben gereageerd tijdens deze uitdaging", zei ze. "En dat onze nakomelingen zullen zeggen dat deze generatie Britten net zo sterk was als alle anderen. Dat de attributen zelfdiscipline, goedgehumeurde oplossingen en solidariteit nog steeds bij dit land horen".

Speech van staatshoofd zeer uitzonderlijk

Koningin Elizabeth nam de speech, die via de televisie, radio en sociale media werd uitgezonden, eerder deze week op in Windsor Castle. De toespraak werd gefilmd in het bijzijn van slechts één cameraman, die vanwege het COVID-19-virus beschermende kleding droeg.

Het is zeer uitzonderlijk dat het staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk een toespraak geeft op de televisie. Buiten haar jaarlijkse kerstboodschap deed ze dit pas vier keer eerder. Tijdens de Golfoorlog (1991), na de dood van Prinses Diana (1997), na de dood van haar moeder (2002) en tijdens haar zestigjarig jubileum in 2012.

Koning Willem-Alexander sprak vorige maand al tot de Nederlandse bevolking over de uitbraak van het coronavirus. In een eveneens zeldzame tv-toespraak riep de koning toen onder meer op tot saamhorigheid. Ook sprak hij, net als de Britse koningin, zijn dank uit voor alle mensen met vitale beroepen.

Dodental in Verenigd Koninkrijk loopt snel op

Het virus verspreidt zich snel in het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment zijn er 4.934 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Zondag werden er 621 nieuwe overlijdensgevallen gemeld door het Britse ministerie van Gezondheid. Er zijn tot nu toe 47.806 bevestigde besmettingen met het virus.

Ook de zoon van de koningin, de Britse kroonprins Charles, raakte besmet met het virus. Afgelopen week werd hij genezen verklaard en mocht hij uit thuisisolatie.

