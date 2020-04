Nederlanders lijken dit weekend gehoor te geven aan de oproep om niet massaal de natuurgebieden in te gaan vanwege het mooie lenteweer. De boswachters van Staatsbosbeheer zijn positief over de lage bezoekersaantallen, hoewel het zondag iets drukker was dan zaterdag. Ook Natuurmonumenten zag dat het relatief rustig bleef.

Afgelopen vrijdag deden Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een gezamenlijke oproep aan Nederlanders om natuurgebieden tijdens het mooie weer te mijden. Blijf thuis, was het advies. En mocht je toch een frisse neus willen halen, doe dan vooral een ommetje in de buurt, zeiden de natuurorganisaties.

"De meeste boswachters vertellen me dat het zondag iets drukker was dan zaterdag", zegt Imke Boersma van Staatsbosbeheer. "Maar niet dermate dat afstand houden niet mogelijk was. Het lijkt erop dat Nederlanders grotendeels gehoor hebben gegeven aan onze oproep."

Rand van steden beter bezocht

Mensen die de zon en natuur wilden opzoeken, deden dat vooral in groene gebieden rondom steden, zegt Simone Prinsen van Natuurmonumenten. "Deze plekken zijn te voet en te fiets goed bereikbaar."

"'s Ochtends werden er wel nog wat mountainbikers en wielrenners gesignaleerd die in groepjes op pad gingen, maar die zijn hierop aangesproken", zegt Prinsen.

Eerste officiële 'warme dag' verwacht

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus riep afgelopen week Nederlanders op "zichzelf te disciplineren" en ook bij een frisse neus de 1,5 meter afstand in acht te houden. Hij richtte zich daarbij ook op wielrenners, die hij vroeg alleen op pad te gaan of hoogstens met z'n tweeën.

In het hele land was het zondag fraai lenteweer, waarbij Weerplaza verwacht dat het op landelijk of regionaal niveau de eerste officiële 'warme dag' van het jaar wordt. Dat is op landelijk niveau wanneer in De Bilt minimaal 20 graden wordt gemeten. Het was om 16.30 wel al de warmste 5 april sinds het begin van de metingen.

