Op de intensivecareafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen liggen in totaal 1.385 coronapatiënten, meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zondagmiddag. Ten opzichte van zaterdag is dat een stijging van 25. Deze toename is kleiner dan zaterdag, toen er nog 36 nieuwe patiënten werden gemeld.

"We zien een stabiel beeld, in lijn met de voorgaande dagen en met de cijfers van het RIVM. Dat komt doordat de instroom afvlakt en er langzamerhand ook meer patiënten herstellen en de ic verlaten", zegt voorzitter Ernst Kuipers van het LNAZ.

De nieuwe stijging van 25 is het totaal aantal nieuwe ic-opnames vanwege het coronavirus, min het aantal herstelde en overleden coronapatiënten op de ic. Hier zijn in het weekend geen actuele cijfers van beschikbaar.

Normaal gesproken zijn er in Nederland 1.150 plekken op de intensive care, maar alle Nederlandse ziekenhuizen zijn flink aan het opschalen.

Zondagavond moeten er in totaal 2.400 plekken beschikbaar zijn, waarvan er circa 510 zijn bedoeld voor patiënten die niet besmet zijn maar om andere redenen op de ic liggen. Op dit moment zijn er 271 van deze 510 plekken bezet. Dit betekent dat er zondagmiddag nog ongeveer vijfhonderd bedden voor mensen met het coronavirus beschikbaar zijn.

Patiënten naar Duitsland overgeplaatst

Om te voorkomen dat de ic's vol komen te liggen, worden uit voorzorg ook Nederlandse ic-coronapatiënten naar Duitsland gebracht. Tot en met zondag waren al 24 patiënten overgeplaatst. Dat zijn er zeven meer dan zaterdag.

Zeker 33 Duitse ziekenhuizen hebben zich inmiddels bereid verklaard om Nederlandse patiënten op te nemen.

