Het aantal personen in Nederland dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is met 115 gestegen naar 1.766, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zondag. Verder zijn sinds de update van zaterdag 253 extra ziekenhuisopnames wegens het virus geregistreerd.

Daarmee maakt het RIVM zondag melding van het laagste aantal nieuwe ziekenhuisopnames van deze week. Dat aantal liep de laatste dagen al gestaag af, van 623 (donderdag), 502 (vrijdag) naar 336 (zaterdag).

Ook het aantal meldingen van overleden patiënten nam af. Zaterdag meldde het RIVM in de dagelijkse update een stijging van 164 sterfgevallen, dat zijn er 49 meer dan deze zondag.

Overigens is het niet zo dat de 115 mensen waar het het RIVM dit keer over bericht, allen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Een sterfgeval wordt namelijk niet altijd direct doorgegeven aan het Rijksinstituut. Regelmatig gebeurt dat pas dagen later. Dat geldt ook voor het aantal nieuwe ziekenhuisopnames.

In totaal zijn er sinds eind februari 6.875 patiënten in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest vanwege besmetting met het coronavirus. Onduidelijk is hoeveel van hen inmiddels zijn ontslagen uit het ziekenhuis.

Het aantal positief geteste coronapatiënten is sinds de update van zaterdag met 1.224 gestegen. In totaal zijn nu 17.851 bevestigde besmettingen gemeld bij het RIVM.

De sterfgevallen in Nederland (per datum van overlijden, dus niet per datum waarop het RIVM ermee naar buiten kwam). Onze redactie is deze grafiek aan het updaten met de zondag gepubliceerde cijfers.

Werkelijke aantal sterfgevallen ligt hoger

Overigens liggen de werkelijke cijfers van het aantal besmettingen en het aantal doden door het coronavirus hoger. Lang niet iedereen met klachten wordt namelijk getest, dus een deel van de besmette mensen wordt niet als zodanig geregistreerd en belandt niet in de statistieken.

Dat geldt ook voor sterfgevallen, met name ouderen in verpleeghuizen. Aangezien zij bij ziekte niet altijd worden getest, worden zij bij overlijden ook niet altijd meegeteld in de RIVM-cijfers.

Gewoonlijk worden er in deze tijd tussen de 2.700 en 3.000 sterfgevallen per week gemeld. In de week van 19 tot en met 25 maart 2020 zijn er circa tussen de 871 en 1.181 personen meer overleden dan gewoonlijk. Hoewel het RIVM stelt dat een "aanzienlijk" deel van deze sterfgevallen het gevolg is van het coronavirus, moet verder onderzoek nog uitwijzen hoeveel dit precies is.

Zaterdag 1.360 coronapatiënten op intensive cares

Zaterdagmiddag lagen er zo'n 1.360 coronapatiënten op de intensive cares (ic's) van Nederlandse ziekenhuizen, meldde het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) toen. Daar moeten nog eens circa vijfhonderd niet-coronapatiënten bij worden opgeteld om een beeld te krijgen van de totale drukte op de ic's.

Normaal gesproken zijn er zo'n 1.150 ic-plekken in Nederland, maar ziekenhuizen zijn druk aan het opschalen. Uiterlijk zondag moeten er 2.400 ic-bedden klaarstaan. Het LNAZ komt rond 16.00 uur zondagmiddag met een nieuwe update over het aantal ic-patiënten en de beschikbare capaciteit.

