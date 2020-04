Voor het eerst sinds de virusuitbraak in Italië liggen er in het land minder coronapatiënten op de intensive care (ic) dan een dag eerder. In totaal hebben 3.994 patiënten intensieve zorg nodig, 74 minder dan vrijdag.

Ongeveer een derde van deze patiënten ligt in ziekenhuizen in de Noord-Italiaanse regio Lombardije. Wel is ook hier voor het eerst een daling te zien in het aantal bezette ic-bedden.

Het aantal ziekenhuisopnames in Italië is de afgelopen week ook gestabiliseerd en zelfs licht gedaald. Het is nog te vroeg om echt harde conclusies te trekken, maar de situatie in het Zuid-Europese land lijkt voorzichtig de goede kant op te gaan.

In de afgelopen 24 uur zijn daarnaast in heel Italië minder mensen overleden dan een dag eerder. Zaterdag steeg het dodental met 681, vrijdag en donderdag respectievelijk met 766 en 760. Al ongeveer een week lang komen er minder dan negenhonderd doden per dag bij.

In totaal zijn in Italië ruim 15.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het land telt nog steeds het hoogste aantal dodelijke slachtoffers ter wereld. Spanje heeft inmiddels wel meer besmettingen geregistreerd. De Italiaanse gezondheidsdiensten hebben al wel laten weten dat het dodental mogelijk te laag wordt ingeschat.

Dodental Frankrijk stijgt fors vanwege aanpassing registratie overledenen

Het aantal geregistreerde sterfgevallen in Franse ziekenhuizen is zaterdag gestegen met 441 naar 5.532. Sinds 1 maart overleden er daarnaast meer dan 2.000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus in verzorgingstehuizen. Deze cijfers worden sinds donderdag meegenomen in de statistieken.

Frankrijk is sinds 17 maart in lockdown. Mensen mogen alleen voor essentiële doeleinden, zoals het uitlaten van de hond, het halen van een frisse neus en het doen van boodschappen, hun huis verlaten mét een toestemmingsformulier. De lockdown duurt zeker tot 15 april, maar de Franse regering heeft al laten weten dat dit hoogstwaarschijnlijk zal worden verlengd.

