De getroffen coronamaatregelen zorgen ervoor dat Nederlanders massaal thuisblijven, melden woordvoerders van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zaterdagmiddag in gesprek met NU.nl. "Maar dit is absoluut geen oproep om er bijvoorbeeld zondag wél op uit te trekken."

Dit weekend is het met 16 tot 21 graden aangenaam weer, maar op enkele losse incidenten na is het in de meeste natuurgebieden rustig. Zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer heeft daarbij lovende woorden voor lokale gemeenten, die toegangswegen en parkeerplaatsen bij drukbezochte gebieden preventief hebben gesloten, zoals bij Zandvoort.

"Andere gebieden, zoals de Veluwe, zijn zo uitgestrekt dat bezoekers daar zich vrijwel automatisch aan de 1,5-meter-afstandregel houden", aldus woordvoerder Imke Boerma van Staatsbosbeheer.

De enige incidenten die worden gemeld, gaan vaak over groepen mountainbikers en wielrenners die in groepen rondtrekken, aldus een woordvoerder van Natuurmonumenten. "Zij worden aangesproken op hun gedrag."

Politie waarschuwt voor drukte en boetes

Officiële kanalen van de politie ogen relatief rustig deze zaterdag. Het korps in Loosduinen zag zich genoodzaakt om via Twitter nog maar eens te zeggen dat toegangswegen naar het drukbezochte Kijkduin waren afgesloten, terwijl agenten in Velp verdere drukte bij het Rozendaalse Veld probeerden te voorkomen door een foto van de al aanwezige auto's te delen.

Dagjesmensen die toch besluiten naar buiten te gaan en zich niet aan de regels omtrent samenscholingen houden, riskeren een boete van 400 euro.

