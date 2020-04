Op de intensivecareafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen liggen in totaal 1.360 patiënten, meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zaterdagmiddag. Ten opzichte van vrijdag is dat een stijging van 36. Deze toename is kleiner dan voorgaande dagen, toen het aantal bezette bedden steeg met 51 op vrijdag en met 82 op donderdag.

De nieuwe stijging van 36 is het totaal aantal nieuwe ic-opnames min het aantal herstelde en overleden personen op de ic. Hier zijn in het weekend geen actuele cijfers van beschikbaar.

Wel laat een woordvoerder weten dat deze kleinere stijging komt door een lager aantal ic-opnames, omdat in vergelijking met voorgaande dagen niet meer mensen per dag herstellen of overlijden.

"We zien het aantal opnames de afgelopen dagen minder snel stijgen dan vorige week; de social distancing lijkt te werken. Het is dus heel belangrijk om dat voort te zetten", aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het LNAZ.

Ziekenhuizen schalen op

Normaal gesproken zijn er 1.150 plekken op de intensive care in Nederland, maar alle Nederlandse ziekenhuizen zijn flink aan het opschalen.

Zondag moeten er in totaal 2.400 plekken zijn, waarvan er 510 zijn bedoeld voor patiënten die niet besmet zijn maar om andere redenen op de intensive care liggen.

"We liggen nog altijd op schema met het aantal beschikbare bedden, en we zien op dit moment het aantal opnames minder snel stijgen. We hopen dat dit zo doorzet. Van groot belang is dat iedereen het huidige social-distancingbeleid blijft volgen", zegt Kuipers.

Patiënten naar Duitsland overgeplaatst

Om te voorkomen dat de ic's vol komen te liggen worden uit voorzorg ook Nederlandse ic-coronapatiënten naar Duitsland gebracht. Tot en met zaterdag zijn al zeventien patiënten overgeplaatst. Dat zijn er drie meer dan vrijdag.

33 Duitse ziekenhuizen hebben zich inmiddels bereid verklaard om Nederlandse patiënten op te nemen. Kuipers: "We hebben momenteel voldoende aanbod aan ic- en niet-ic-bedden. Dat is geruststellend."

In totaal zijn er de afgelopen 24 uur zijn er 47 ic-patiënten verplaatst tussen regio's, inclusief de drie naar Duitsland.

'Slechts' 336 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld

Eerder op zaterdag maakte het RIVM in zijn dagelijkse update bekend dat er sinds vrijdagmorgen in totaal 336 nieuwe ziekenhuisopnames bij het rijksinstituut zijn gemeld. Dit zijn patiënten die lang niet allemaal op de intensive care belanden.

Dat aantal is voorzichtig goed nieuws: de eerdere RIVM-updates deze week betroffen allemaal hogere aantallen ziekenhuisopnames. In totaal zijn er sinds eind februari 6.622 patiënten of opgenomen geweest in het opgenomen vanwege besmetting met het coronavirus. De helft van hen is 70 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 81 jaar of ouder.



Of er werkelijk sprake van een afvlakking van het aantal ziekenhuisopnames is, kan pas over een aantal dagen geconcludeerd worden. Wel zegt het RIVM dat het aantal ziekenhuisopnames "minder snel toeneemt dan je zonder maatregelen zou verwachten".

