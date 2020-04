Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke dag een overzicht van cijfers over de coronacrisis in Nederland. NU.nl brengt de meeste cijfers die nu (zaterdagmiddag 4 april) bekend zijn samen in zes grafieken.

Het aantal sterfgevallen per dag

In de dagelijkse RIVM-update worden nieuw gemelde sterfgevallen naar buiten gebracht. Dit betekent niet dat er die dag zoveel mensen zijn gestorven, maar dat het RIVM op die dag zoveel meldingen heeft binnengekregen.

Er zit tijd tussen het moment dat een overlijdensgeval wordt vastgesteld en het moment dat de melding daarover bij het RIVM binnenkomt. In onderstaande grafiek is het daadwerkelijke aantal sterfgevallen per dag te zien. Deze aantallen kunnen nog veranderen. In dit artikel lichten we uitgebreid toe hoe dat zit.

Van twee overleden patiënten is de dag van overlijden nog niet gemeld.

Afvlakking aantal ziekenhuisopnames lijkt door te zetten

Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten lijkt af te nemen na de piek op 24 maart. Vooral in de provincie Noord-Brabant nam het RIVM de afgelopen week een dalende trend waar. De piek in die provincie is mogelijk al achter de rug, zegt het instituut woensdag.

In de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg is deze afnemende trend nog niet zichtbaar. Het RIVM beschrijft het aantal ziekenhuisopnames in de noordelijke provincies, Flevoland en Zeeland als "stabiel laag".

Of er werkelijk sprake van een afvlakking van het aantal ziekenhuisopnames is, kan pas over een aantal dagen geconcludeerd worden. Wel zegt het RIVM dat het aantal ziekenhuisopnames "minder snel toeneemt dan je zonder maatregelen zou verwachten".

Vooral ouderen onder opgenomen coronapatiënten

Na een besmetting met het coronavirus lijken vooral ouderen opgenomen te worden in het ziekenhuis. In onderstaande tabel is te zien dat het grootste gedeelte van de opgenomen coronapatiënten boven de zestig jaar is.

Volgens de nu bekende cijfers zijn drie coronapatiënten van onder de vijftig jaar overleden. Zij hadden volgens het RIVM ernstige onderliggende gezondheidsproblemen.

Zuidelijke provincies zwaarst getroffen

In alle provincies in Nederland zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Noord-Brabant, de Nederlandse provincie waarin het coronavirus voor het eerst opdook, telt de meeste besmettingen. Ook in Zuid-Holland en Noord-Holland zijn relatief veel besmettingen vastgesteld.

Bij het aantal gemelde besmettingen moet wel een kanttekening worden geplaatst: alleen kwetsbare groepen worden nog getest op het coronavirus. Het totale aantal besmettingen in het land - en per provincie - ligt waarschijnlijk veel hoger dan weergegeven in de grafiek.

Op de intensivecareafdelingen (ic's) van de Nederlandse ziekenhuizen liggen in totaal 1.360 patiënten. Ten opzichte van vrijdag is dat een stijging van 36. Deze toename is kleiner dan voorgaande dagen, toen het aantal bezette bedden steeg met 51 op vrijdag en met 82 op donderdag.

Meeste sterfgevallen in Spanje en Italië

Vooral Spanje en Italië zijn tot nu toe zwaar getroffen door het coronavirus. In Italië zijn in totaal al 14.681 personen overleden, in Spanje zijn dat er 11.744. Ondanks het grote aantal doden, is er in de landen wel een afvlakking in het aantal nieuwe besmettingen te zien.

In de Verenigde Staten zijn ook veel mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus: 7.163 personen overleden in totaal.

De dodentallen van de verschillende landen kunnen niet zomaar met elkaar vergeleken worden, aangezien het aantal inwoners per land verschilt. Om een beter beeld te krijgen van hoe zwaar een land getroffen is, laat de onderstaande infographic het totale aantal sterfgevallen in een land én het aantal sterfgevallen per miljoen inwoners zien.

In Nederland zijn dit ongeveer 77 sterfgevallen per miljoen inwoners. In zwaarder getroffen landen als Italië is het aantal sterfgevallen per miljoen opgelopen tot 230.

Toch zeggen ook deze cijfers nog niet alles over het sterftepercentage per land. De manier van zorg verschilt namelijk per land. Zo worden in Nederland relatief minder ouderen op de ic's opgenomen. Ook zitten niet alle landen in dezelfde fase van de uitbraak van het virus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.