Het aantal Belgen dat met het coronavirus wordt opgenomen in ziekenhuizen lijkt zich de afgelopen dagen te stabiliseren. Dat zei de Vlaamse viroloog Steven Van Gucht zaterdag tijdens de dagelijkse update van het Belgische Nationaal crisiscentrum en de federale overheidsdienst FOD Volksgezondheid. De afgelopen dagen ligt het aantal ziekenhuisopnamen in België steeds tussen de vijf- en zeshonderd.

Sinds vrijdag zijn er 503 nieuwe patiënten met het COVID-19-virus opgenomen in Belgische ziekenhuizen. Dat zijn er minder dan de afgelopen drie dagen. Volgens Van Gucht is dit goed nieuws, hoewel het een hoog getal blijft.

In totaal liggen er nu 5.678 patiënten in het ziekenhuis, van wie 1.245 op de intensive care. 985 patiënten worden momenteel beademd.

De afgelopen 24 uur konden 375 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten. Sinds de uitbraak van het virus zijn 3.247 mensen in België uit het ziekenhuis ontslagen.

Het aantal doden in België is zaterdag met 140 toegenomen tot 1.283. Dat zijn er iets meer dan vrijdag toen er 132 overlijdensgevallen werden gemeld.

Effect maatregelen binnenkort zichtbaar

Volgens Van Gucht hebben de maatregelen die in België zijn getroffen om het virus te bestrijden effect. Dit effect zal echter pas over een tijdje zichtbaar worden in de cijfers. "Mensen die overlijden, zijn vaak al twee weken of langer geleden besmet geraakt met het virus", zegt de viroloog. De effecten zijn pas na die tijd zichtbaar.

Het totaal aantal bevestigde besmettingen in België liep de afgelopen 24 uur op met 1.661 naar 18.431. Net als in Nederland geldt dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt, omdat lang niet iedereen met symptomen getest wordt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

102 Video Hoe Nederland omgaat met de druk op de intensive care eind mei