Het aantal personen in Nederland dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is met 164 gestegen naar 1.651, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zaterdag. Daarnaast zijn sinds de update van vrijdag nog eens 336 ziekenhuisopnames vanwege het coronavirus geregistreerd. Dat is het laagste aantal van deze week.

Dit betekent niet dat deze personen in de voorbije 24 uur tijd zijn overleden; een overlijdensgeval wordt namelijk niet altijd dezelfde dag nog doorgegeven. Dat geldt ook voor het aantal nieuwe ziekenhuisopnames.

In totaal zijn er sinds eind februari 6.622 patiënten in het ziekenhuis opgenomen vanwege besmetting met het COVID-19-virus, al is onbekend hoeveel van hen zijn ontslagen. De helft van de opgenomen patiënten is 70 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 81 jaar of ouder.

Het aantal positief geteste coronapatiënten is sinds de update van vrijdag met 904 gestegen. In totaal zijn nu 16.627 bevestigde besmettingen gemeld bij het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 65 jaar of ouder. Omdat in Nederland lang niet iedereen getest wordt, ligt het werkelijke aantal besmettingen hoger.

Werkelijke aantal sterfgevallen ligt hoger

Gewoonlijk worden er in deze tijd tussen de 2.700 en 3.000 sterfgevallen per week gemeld. In de week van 19 tot en met 25 maart 2020 zijn er naar schatting tussen de 871 en 1181 personen meer overleden dan gebruikelijk. Hoewel het RIVM stelt dat een "aanzienlijk" deel van deze sterfgevallen het gevolg is van het coronavirus, moet verder onderzoek nog uitwijzen hoeveel dit precies is.

