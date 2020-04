Ruim een derde van de Nederlandse huishoudens vreest in de komende tijd moeilijk rond te komen als gevolg van de coronacrisis, zo blijkt uit een peiling van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Bijna 30 procent heeft niet genoeg achter de hand om het twee maanden zonder inkomsten te redden, blijkt uit een steekproef onder 1.050 Nederlanders van achttien jaar en ouder die is gehouden tussen 25 en 29 maart.

Als mensen te maken krijgen met minder inkomsten, zullen ze dat compenseren met spaargeld en bezuinigen, zegt het Nibud. Als er rekeningen niet meer kunnen worden betaald, is de premie voor de zorgverzekering het eerste dat sneuvelt, blijkt uit de peiling.

Bijna een op de vijf Nederlanders is er in de maand maart in inkomen op achteruit gegaan. 21 procent verwacht in april dezelfde terugval. Jongeren, zelfstandigen en flexwerkers worden het hardst getroffen door de crisis, zij verwachten een inkomstendaling tot maximaal 30 procent.

Nibud doet oproep aan instanties

Volgens Nibud-directeur Arjan Vliegenthart bleek uit een eerder onderzoek al dat mensen lang wachten met het vragen om financiële hulp, waardoor de problemen in omvang enorm toenemen.

"Wij doen daarom een dringende oproep aan verhuurders, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars, internet- en telefoonproviders en waterbedrijven om contact te zoeken met hun klanten op het moment dat zij zien dat rekeningen niet worden betaald", aldus Vliegenthart.

"Mensen willen wel betalen, maar kunnen het nu niet. Laat ze niet modderen, maar help ze eruit door mee te denken over welke mogelijkheden er wél zijn."

